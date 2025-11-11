Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 16:59
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Corsi GOL gratuiti DAAM Formazione: aperte le iscrizioni per dicembre 2025 nel Lazio
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Corsi GOL gratuiti DAAM Formazione: aperte le iscrizioni per dicembre 2025 nel Lazio

Nuove edizioni gratuite in partenza a dicembre: digital marketing, videomaking, graphic design, lingue e gestione d’ufficio. Opportunità di crescita professionale con DAAM Formazione, ente accreditato dalla Regione Lazio.

(Prima Pagina News)
Martedì 11 Novembre 2025
Roma - 11 nov 2025 (Prima Pagina News)

Nuove edizioni gratuite in partenza a dicembre: digital marketing, videomaking, graphic design, lingue e gestione d’ufficio. Opportunità di crescita professionale con DAAM Formazione, ente accreditato dalla Regione Lazio.

Dopo il successo dei corsi di novembre, tutti al completo, DAAM Formazione apre le iscrizioni per le nuove edizioni dei Corsi GOL gratuiti di dicembre 2025, finanziati dalla Regione Lazio. Una grande occasione per chi desidera accrescere le proprie competenze digitali e professionali in un mercato del lavoro sempre più competitivo.

Le iscrizioni sono aperte per un’ampia gamma di percorsi formativi:

  • Digital Marketing Strategy e Social Media Management (7ª edizione) – 150 ore di formazione per imparare a gestire strategie e strumenti del marketing digitale. Attualmente sono già 5 gli iscritti.

  • Digital Marketing Strategy e SMM Advance (6ª edizione) – 300 ore di approfondimento avanzato per chi vuole specializzarsi ulteriormente, con 1 iscritto al momento.

  • Tecniche di gestione informatizzata dell’ufficio (5ª edizione) – 150 ore per sviluppare competenze amministrative digitali, con 2 iscritti già confermati.

  • Graphic Design and Production (3ª edizione) – 150 ore per entrare nel mondo della grafica, ancora con posti disponibili.

  • Graphic Design and Production Advanced (3ª edizione) – 300 ore di approfondimento professionale, con 3 iscritti pronti a partire.

  • Digital Videomaking (4ª edizione) – 200 ore per imparare a realizzare contenuti video di qualità, con 2 iscritti.

  • Digital Videomaking Design and Production (5ª edizione) – un corso di 600 ore per una preparazione completa nel settore audiovisivo, con 1 iscritto già confermato.

  • Competenze linguistiche per la gestione della conversazione in ambito turistico (4ª edizione) – 600 ore per migliorare le proprie abilità comunicative nel turismo, con iscrizioni ancora aperte.

Gli unici corsi di novembre ancora in attesa di completamento sono quelli dedicati alle tecniche del mosaico, che partiranno il 18 novembre non appena raggiunto il numero minimo di partecipanti.

Tutti i corsi GOL DAMM Formazione sono completamente gratuiti e rivolti a disoccupati o inoccupati residenti nel Lazio, offrendo una concreta opportunità di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.

Per iscriversi basta contattare DAAM Formazione, ente accreditato dalla Regione Lazio, tramite modulo online o presso la sede di riferimento. I posti sono limitati e l’avvio dei corsi è previsto entro dicembre 2025. Approfitta subito di questa occasione per investire sul tuo futuro professionale.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Corsi Gol
corsi gratuiti
Daam Formazione
grafica
lingue
PPN
Prima Pagina News
videomaking
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it