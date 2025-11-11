Corsi GOL gratuiti DAAM Formazione: aperte le iscrizioni per dicembre 2025 nel Lazio

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
Nuove edizioni gratuite in partenza a dicembre: digital marketing, videomaking, graphic design, lingue e gestione d’ufficio. Opportunità di crescita professionale con DAAM Formazione, ente accreditato dalla Regione Lazio.
Dopo il successo dei corsi di novembre, tutti al completo, DAAM Formazione apre le iscrizioni per le nuove edizioni dei Corsi GOL gratuiti di dicembre 2025, finanziati dalla Regione Lazio. Una grande occasione per chi desidera accrescere le proprie competenze digitali e professionali in un mercato del lavoro sempre più competitivo.
Le iscrizioni sono aperte per un’ampia gamma di percorsi formativi:
Digital Marketing Strategy e Social Media Management (7ª edizione) – 150 ore di formazione per imparare a gestire strategie e strumenti del marketing digitale. Attualmente sono già 5 gli iscritti.
Digital Marketing Strategy e SMM Advance (6ª edizione) – 300 ore di approfondimento avanzato per chi vuole specializzarsi ulteriormente, con 1 iscritto al momento.
Tecniche di gestione informatizzata dell’ufficio (5ª edizione) – 150 ore per sviluppare competenze amministrative digitali, con 2 iscritti già confermati.
Graphic Design and Production (3ª edizione) – 150 ore per entrare nel mondo della grafica, ancora con posti disponibili.
Graphic Design and Production Advanced (3ª edizione) – 300 ore di approfondimento professionale, con 3 iscritti pronti a partire.
Digital Videomaking (4ª edizione) – 200 ore per imparare a realizzare contenuti video di qualità, con 2 iscritti.
Digital Videomaking Design and Production (5ª edizione) – un corso di 600 ore per una preparazione completa nel settore audiovisivo, con 1 iscritto già confermato.
Competenze linguistiche per la gestione della conversazione in ambito turistico (4ª edizione) – 600 ore per migliorare le proprie abilità comunicative nel turismo, con iscrizioni ancora aperte.
Gli unici corsi di novembre ancora in attesa di completamento sono quelli dedicati alle tecniche del mosaico, che partiranno il 18 novembre non appena raggiunto il numero minimo di partecipanti.
Tutti i corsi GOL DAMM Formazione sono completamente gratuiti e rivolti a disoccupati o inoccupati residenti nel Lazio, offrendo una concreta opportunità di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.
Per iscriversi basta contattare DAAM Formazione, ente accreditato dalla Regione Lazio, tramite modulo online o presso la sede di riferimento. I posti sono limitati e l’avvio dei corsi è previsto entro dicembre 2025. Approfitta subito di questa occasione per investire sul tuo futuro professionale.