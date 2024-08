Criminalità organizzata: firmata la convenzione tra Anbsc e Modavi

Oggi al Viminale, alla presenza del Sottosegretario di Stato all'Interno, Wanda Ferro è stata sottoscritta dal Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, il Prefetto Bruno Corda e dal Presidente del MO.D.A.V.I., Francesco Piemonte la convenzione per l’assegnazione all’Associazione di un bene immobile sottratto alla criminalità, che sarà utilizzato per finalità sociali.

Presente anche il Presidente dell’Associazione Valentia, Anthony Lo Bianco, partner dell’iniziativa progettuale.

Il Presidente del MO.D.A.V.I. Francesco Piemonte, ha dichiarato: ‘’Dopo tanti anni di attività sul territorio nazionale, diamo una sede nella Capitale alle attività contro le dipendenze, in particolare dagli stupefacenti e dal gioco d’azzardo patologico. Questa nuova avventura è stata resa possibile grazie al partenariato con l’Associazione Valentia, che vanta notevole esperienza nella gestione di beni confiscati alla criminalità’’.