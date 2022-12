Cultura, Rosario Coluccia (Accademia della Crusca) “Noi prepariamo la scuola del futuro”

Iniziativa di alto profilo accademico e ancora una volta al servizio del mondo della scuola.“Partendo da testi e autori esemplari - sottolinea il prof. Rosario Coluccia, Professore Emerito della Accademia della Crusca - il corso intende esaminare diverse manifestazioni dell’italiano in diacronia, con particolare riferimento alla funzionale utilizzazione didattica di tali testi e autori nella scuola. Gli obiettivi sono: Collegare ricerca e didattica. Riversare nelle classi contenuti e metodi aggiornati. Tutto questo – aggiunge l’illustre cattedratico - consentirà un aumento delle competenze linguistiche e letterarie dei corsisti, da riversare nell’attività didattica svolta in classe. Si parte il 20 dicembre prossimo, e si chiude il 12 aprile 2023, per un totale di 48 ore di corso, 15 conferenze, 21 laboratori e 12 ore di lavoro da casa.

Titolo del corso: “Insegnare italiano, lingua e letteratura: alcuni casi esemplari”. Referenti del corso sono: il Prof. Rosario Coluccia, professore emerito dell’ Accademia della Crusca e il Prof. Pasquale Guaragnella, Università di Bari. Docenti del corso sono: gli stessi Prof. Rosario Coluccia e Pasquale Guaragnella; la Prof.ssa Floriana Conte, associata, Università di Foggia; il Prof. Salvatore De Masi, associato in pensione, Università del Salento; la Prof.ssa Rosanna Lavopa, ricercatrice, Università di Bari; la Prof.ssa Immacolata Tempesta, ordinaria, Università del Salento; il Prof. Giuseppe Zarra associato Università di Bari. Infine i tutor sono : la Prof.ssa Floriana Conte e la Prof.ssa Rosanna Lavopa.

Il corso è online, completamente gratuito e prevede un attestato finale per i corsisti che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore totali. Le iscrizioni sono possibili fino al 18 dicembre 2022

Di altissimo livello i temi che saranno di volta in volta affrontati e trattati dai relatori del Corso: Prof. Pasquale Guaragnella, Lo cunto de li cunti di Giovan Battista Basile; Prof. Giuseppe Zarra, La prosa scientifica di Galileo Galilei; Prof.ssa Rosanna Lavopa, Lingua e stile di un illuminista meridionale: Gaetano Filangieri, L'Introduzione alla Scienza della legislazione; Prof.ssa Immacolata Tempesta, Lingua e multimodalità in letteratura; Prof.ssa Floriana Conte, Letteratura artistica: casi didatticamente esemplari tra testi e immagini; Prof. Salvatore De Masi, Principi, metodi e strumenti della linguistica nella didattica dell'italiano; Prof. Rosario Coluccia, Conosciamo l’italiano? Usi, dubbi e abusi della lingua.

Ricordiamo anche - sottolinea il Prof. Coluccia - che L’Accademia Nazionale dei Lincei che ha promosso il Progetto “I Lincei per la Scuola: una rete nazionale” è un Ente accreditato e qualificato per la formazione del personale docente, in base alla direttiva 170/2016 ed è equiparata a struttura Universitaria ai sensi della direttiva n. 90/2003 e della c.m. n 376 del 23.12.95.