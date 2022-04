Da commessa ad attrice per adulti, Marika Milani: "Avevo bisogno di qualcosa in più per credere in me stessa"

Il suo nome d'arte è Marika Milani e viene dalla Lombardia, ma domenica è attesa domenica 1 maggio in Puglia per il nuovo film del celebre attore, regista e produttore del cinema per adulti, Rocco Siffredi, dedicato alla festa dei lavoratori.Nell'intervista eslcusiva concessa su Mow (mowmag), Marika Milani racconta: "Ho scelto questa svolta professionale, perché sentivo di vivere una vita che non era più la mia: non ero soddisfatta. Avevo bisogno di qualcosa in più, principalmente per credere in me stessa. Prima ero commessa in un supermercato. Mi piace stare in mezzo alla gente e so di aver scelto un enorme cambiamento rispetto a prima".Sul magazine lifestyle di AM Network la giovane attrice di film per adulti racconta il suo primo anno di lavoro nell'intrattenimento professionale per adulti e le proprie passioni private: "Le immersioni subacquee: mi piace il mare, mi piace guardare i pesci, entrare nel mondo sottomarino con le bombole. Mi piace, per staccare dal mondo esterno: sono stata in Mar Rosso, Indonesia, Thailandia. E mi piace mangiare: adoro la cucina italiana. Ma, quando faccio la turista, adoro assaggiare le specialità locali".Sulle pagine digitali di mowmag.com l'attrice hard originaria di Lodi racconta il supporto da parte della famiglia, "dalla parte di mia mamma, per fortuna, ho il massimo appoggio nelle mie scelte", rimarcando che "mi appoggia in tutto e per tutto: è lei che mi sprona molte volte, anche ad essere... meno timida”.E infine sottolinea l'entusiasmo proprio mentre è in partenza con l'aereo per la festa dei lavoratori, organizzata da Rocco Siffredi durante il fine settimana: "Sono pronta per il Primo Maggio tra i tanti ulivi della Puglia”.