Dazi: L'India sfida Trump e si prepara a importare più petrolio dalla Russia

Giovedì 28 Agosto 2025
L'aumento sarà del 10-20% per un totale di 150-300mila barili in più al giorno. Mosca copre circa il 40% del fabbisogno nazionale del subcontinente

di Renato Narciso
Giovedì 28 Agosto 2025
L'India si preparerebbe ad aumentare le importazioni di petrolio russo a partire da settembre, nonostante le pressioni USA.

 Lo riporta l'agenzia di stampa Reuters che cita fonti anonime.

Secondo quanto trapelato, le raffinerie indiane aumenteranno le importazioni russe del 10-20%, ovvero di 150 -300mila barili al giorno rispetto ad agosto.

Solo nei primi 20 giorni di agosto, le quantità acquistate ammontano a 1,5 milioni di barili al giorno.

"A meno che l'India non emetta una chiara direttiva politica o non cambi significativamente l'economia commerciale, il greggio russo probabilmente rimarrà una parte fondamentale del suo mix di approvvigionamento" - hanno affermato le fonti.

 Tali cifre rappresentano circa l'1,5% delle forniture totali, facendo dell'India il maggiore acquirente di petrolio russo.

 La Russia copre circa il 40% del suo fabbisogno nazionale.


