Difesa: Addestramento italiano per la Guardia costiera di Malta

Il Centro di Addestramento Aeronavale della Marina Militare (MARICENTADD), tra il 5 e il 23 febbraio ha eseguito un ciclo addestrativo a favore dell'equipaggio del pattugliatore maltese P71, costruito presso Vittoria, in Veneto. L'attività addestrativa ha riguardato corsi pratici antincendio ed anti-falla, tenuti presso il Servizio Sistema Nave del Centro. Successivamente, sotto la guida del personale istruttore di MARICENTADD, l'equipaggio è stato sottoposto a un intenso programma addestrativo in porto e in mare con esercitazioni a difficoltà crescente, in sinergia e cooperazione con altre unità navali e aeree della Marina. L’addestramento comprendeva anche il campo delle attività marinare, la condotta del mezzo con manovra in formazione, l'esercizio delle attività di soccorso in mare e polizia marittima e, infine, del settore del cosiddetto “controllo del danno", capacità imprescindibile per la sicurezza in mare degli equipaggi di un'unità navale. A conclusione del Modulo Addestrativo, nella giornata di venerdì 23 febbraio, il Comandante delle Forze Armate Maltesi, BRIGADIER Clinton J O'Neill, ha voluto far visita personalmente alle strutture del Centro Addestramento Aeronavale della Marina Militare, ringraziando per l'opportunità che l'equipaggio del P71 ha avuto nell'addestrarsi per il raggiungimento della piena capacità operativa