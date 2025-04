Difesa: Il Comandante dell'Esercito Brasiliano incontra l'omologo italiano

​​​​​​​​​​ Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello, ha ricevuto il suo omologo Brasiliano Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, giunto in Italia in visita ufficiale in Italia. Nel corso dell'incontro, è stato presentato all'ospite un briefing focalizzato sulle attuali operazioni e iniziative dell’Esercito Italiano e sulla collaborazione militare consolidata negli anni, con particolare riferimento all’intenzione di rafforzare l’interoperabilità tra le due forze armate terrestri sul tema dell’ammodernamento dello strumento militare, che deve necessariamente essere pronto e addestrato a rispondere alle sfide attuali, disponendo di tecnologie avanzate e strategie efficaci. “Guardiamo il mondo da diverse angolazioni, ma condividiamo gli stessi valori, quindi, gli stessi obiettivi: garantire pace e sicurezza per i nostri popoli e contribuire all’affermazione del diritto internazionale. I legami di amicizia e cooperazione tra i nostri Paesi sono profondi e affondano le radici anche nel contributo brasiliano alla liberazione e nel sacrificio di tanti soldati brasiliani caduti in Italia, che onoriamo” ha evidenziato il Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello.​ Successivamente, il Comandante dell’Esercito Brasiliano ha visitato il Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia. In tale contesto, sono state illustrate le capacità e le prospettive di rinnovamento dei sistemi d’arma nonché le capacità di formazione e sperimentazione sui sistemi controaerei e antidrone. L’incontro ha rappresentato una preziosa opportunità di confronto con l'omologa Forza Armata in cui si sono approfonditi argomenti di interesse comune nell’ambito della cooperazione tra i due eserciti, seguendo una tradizione di alleanza e di impegno comune per la pace e la sicurezza globale.