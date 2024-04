Divina Carta, il podcast di Comieco sul riciclo di carta e cartone

In occasione dell’avvio della 4° edizione della Paper week, Comieco, consorzio nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, lancia il podcast "Divina carta" che prende spunto dalla “Divina commedia”.Dante e Virgilio tornano in vita per compiere un nuovo immaginifico viaggio, in cui l’allegoria lascia il passo all’ironia per regalarci un’avventura appassionante, alla scoperta di vizi e virtù del Bel Paese nell’ambito della raccolta differenziata di carta e cartone e per capire quanto ne sappiano davvero gli italiani sul ciclo del riciclo.Cosa succede dopo il cassonetto? Dove finiscono carta e cartone? E chi garantisce che vengano effettivamente riciclati?Il progetto è diviso in 3 parti, come le cantiche dantesche, inferno, purgatorio e paradiso, oltre ad un quarto episodio in cui potremo conoscere da vicino chi è dietro il grande meccanismo del riciclo della cellulosa: Carlo Montalbetti – Direttore Generale di Comieco che parlerà di raccolta differenziata e riciclo; Alberto Marchi Presidente Comieco che presenterà il mondo delle cartiere, e Amelio Cecchini vicepresidente Comieco che affronterà il tema dell’imballaggio sostenibile.Protagonista del podcast è anche una canzone inedita “Carta Canta” destinata a sensibilizzare i giovani sul tema del riciclo. La canzone, scritta e arrangiata da Marco Passiglia ed Enrico Seminara, gioca sull’idea di elencare le caratteristiche e gli usi della carta grazie ad una melodia accattivante ed un testo divertente in cui i protagonisti sono i bambini che nel finale “gospel” riveleranno l’importanza del riciclo della carta e del cartone.Il videoclip è diretto e creato da Janet De Nardis che ha scelto di puntare su dolcezza e divertimento che si alternano in una dinamica coinvolgente di situazioni con al centro l’uso dei vari tipi di carta. Il podcast “Divina Carta” è disponibile sul sito www.comieco.org ed è presente sulle principali piattaforme (Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Apple music, Youtube... ).La Paper Week (dall’8 al 14 aprile) è promossa da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi cellulosici, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima e con il patrocinio di ANCI, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Utilitalia e Rai per la Sostenibilità. Una settimana con più di 200 eventi su tutto il territorio nazionale animeranno la grande campagna corale di formazione e informazione. Sono attese oltre 50mila persone per scoprire tutto sugli imballaggi cellulosici e sul loro riciclo.Arte e produzione industriale, giochi e performance teatrali, cucina e scrittura, cultura e quotidianità, storia e futuro: combina tutte le sfere intrecciate all’universo della carta e del cartone.