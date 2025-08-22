Hai dimenticato la password? Clicca qui
Regionali Puglia, Decaro: "Sono pronto a candidarmi, ma voglio essere un Presidente libero"
(Prima Pagina News)
Venerdì 22 Agosto 2025
Bari - 22 ago 2025 (Prima Pagina News)

"La Puglia non ha bisogno di un presidente a metà".

"Sono pronto a candidarmi", ma voglio essere "un presidente libero" e non "ostaggio delle decisioni di chi mi ha preceduto". Così, su Facebook, l'ex Sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha rotto il silenzio sulla sua candidatura alla presidenza della Regione Puglia per il centrosinistra.

"La Puglia non ha bisogno di un presidente a metà", ha spiegato, riferendosi alle candidature a Consiglieri Regionali di Michele Emiliano e Nichi Vendola, a cui, ha precisato, "mi legano stima e affetto sinceri, oltre che una storia comune di cui sono orgoglioso e che non rinnego".

"Sono rimasto in silenzio finora - ha spiegato - per rispetto della nostra comunità. Ma oggi sento il dovere di parlare ai cittadini pugliesi, ai sindaci, ai militanti e agli amici che mi chiedono: 'Antonio, che hai deciso?. Io non devo decidere nulla".

"Credo - ha sottolineato l'ex Presidente dell'Anci - di avere l'esperienza necessaria e un grande amore per questa terra e la sua gente. Ma non basta".

"Ho detto da subito - ha continuato - che per candidarmi devo sapere di poter guidare la Regione davvero, con piena libertà, guardando avanti e non indietro. Con il coraggio e la responsabilità di scrivere una pagina nuova. A Michele Emiliano e a Nichi Vendola mi legano stima e affetto sinceri, oltre che una storia comune di cui sono orgoglioso e che non rinnego. Ma io voglio essere un presidente libero, capace di assumermi fino in fondo la responsabilità delle scelte.

Non voglio essere ostaggio delle decisioni di chi mi ha preceduto. La Puglia non ha bisogno di un presidente a metà. Non è una questione personale. È una questione politica, nel segno del rinnovamento. Questo ho chiesto".

"Non sono abituato a litigare, a protestare, a sgomitare per un posto al sole. Sono abituato a lavorare - ha concluso-. Per questo fino a oggi ho scelto la strada del silenzio e del rispetto, nei confronti dei partiti, e dei pugliesi. Che oggi, però, meritano parole chiare".

"So bene che nessuno è indispensabile, a cominciare da me. Il lavoro in Europa che sto facendo" come Presidente della Commissione Ambiente dell'Ue "è importante, prestigioso e impegnativo. Se non ci saranno le condizioni per tornare in Puglia, continuerò a lavorare lì, per la mia terra, sostenendo lealmente il candidato progressista alla guida della Regione. Perché nessuna ambizione personale può venire prima del bene più prezioso: il futuro dei pugliesi", ha continuato Decaro.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

