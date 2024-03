Dossieraggio, Meloni: "E' gravissimo, questo uso di banche dati non c'entra con libertà di stampa"

Il presunto dossieraggio è un fatto "gravissimo". Così la premier, Giorgia Meloni, a margine dell'incontro della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, a Teramo, in merito all'inchiesta, condotta dalla Procura di Perugia, relativa ai presunti "dossier" e agli accessi abusivi alle banche dati della Dna, a opera del finanziere Pasquale Striano. Insieme a lei è presente anche il Governatore uscente e candidato per il centrodestra, Marco Marsilio.“Vedremo cosa ne verrà fuori, domani sentiremo anche le audizioni dei procuratori che hanno chiesto di essere auditi dalla commissione Antimafia.Io penso che sia francamente gravissimo che in Italia ci siano funzionari dello Stato che hanno passato il loro tempo a violare la legge facendo delle verifiche su cittadini, comuni e non, a loro piacimento per poi passare queste informazioni alla stampa, e particolarmente ad alcuni esponenti della stampa. Utilizzare così le banche dati pubbliche non c’entra niente con la libertà di stampa“, dice la premier, riferendosi al fatto che tre giornalisti del quotidiano "Domani" sono stati iscritti nel registro degli indagati per accesso abusivo e rivelazione di segreto, in seguito all'esposto presentato dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto.Sulle elezioni regionali, spiega: “Se temo in Abruzzo l’effetto Sardegna? Intanto lo dobbiamo ancora vedere perché ancora non si è capito bene neanche come è finita bene. Io francamente sono molto ottimista“, ha detto Meloni. “Nel campo largo del centrosinistra sono convinti che Marsilio perderà? Sono contenta per loro… Di solito non mi piace fare campagna elettorale parlando degli altri, ma di quello che noi abbiamo fatto in questi 5 anni“.“Penso che il lavoro portato avanti da Marsilio sia ben dimostrato dai dati macroeconomici di questa regione che in un periodo di grande difficoltà ha resistito alla grande. Questo è un territorio di gente coraggiosa e operosa che non chiede assistenze o regali ma di avere infrastrutture di collegamento, di avere le condizioni di base per poter competere ad armi pari e dimostrare il proprio valore”, continua.“Avere una visione su un territorio richiede un tempo di realizzazione, sarebbe davvero un peccato enorme interrompere oggi il lavoro e tornare alla visione di quelli che questa regione l’avevano lasciata isolata benché si trovasse al centro della nazione”, conclude Meloni.