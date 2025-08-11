Drammatica morte a Olmedo: bambino di 4 anni muore per colpo di calore dopo essere rimasto dentro l’auto al sole

A Olmedo, in Sardegna, un grave incidente ha tolto la vita a un bambino di 4 anni, vittima di un colpo di calore dopo essere rimasto chiuso nell’auto della famiglia sotto il sole cocente. Il piccolo Danir, di origine moldava, era in vacanza con i genitori quando, approfittando di un momento di distrazione, è uscito di casa e si è intrufolato nell’auto parcheggiata all’aperto senza che i genitori se ne accorgessero. Ritrovato privo di sensi, è stato trasferito d’urgenza al reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

A causa della gravità delle sue condizioni, Danir è stato successivamente trasferito con un elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma, dove purtroppo non ce l’ha fatta: il bambino è deceduto per danni cerebrali irreversibili causati dall’esposizione prolungata al calore all’interno dell’auto. Nonostante gli sforzi dei medici della terapia intensiva pediatrica, il peggioramento clinico è stato fatale.

Le autorità hanno aperto un’inchiesta per accertare tutti i dettagli e le eventuali responsabilità legate alla tragedia, ora seguita dalla Procura di Roma. I carabinieri della compagnia di Alghero hanno ricostruito che il bimbo era sfuggito al controllo dei genitori mentre questi stavano riposando. La drammatica vicenda richiama l’attenzione sui rischi legati al colpo di calore, soprattutto nei bambini, e sui pericoli di lasciare veicoli chiusi nelle ore di massimo caldo.

Questa tragica perdita conferma l’importanza di una vigilanza costante sui minori in ambienti potenzialmente pericolosi e sottolinea come il colpo di calore possa avere conseguenze fatali in tempi molto brevi se non immediatamente trattato.