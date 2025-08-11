Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 17:29
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Drammatica morte a Olmedo: bambino di 4 anni muore per colpo di calore dopo essere rimasto dentro l’auto al sole
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Drammatica morte a Olmedo: bambino di 4 anni muore per colpo di calore dopo essere rimasto dentro l’auto al sole

Il piccolo Danir, 4 anni, è morto al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato trovato privo di sensi nell’auto di famiglia sotto il sole a Olmedo. Le indagini chiariranno le cause del decesso, mentre la Procura di Roma coordina l’inchiesta.

di Valerio Viola
Lunedì 11 Agosto 2025
Roma - 11 ago 2025 (Prima Pagina News)

Il piccolo Danir, 4 anni, è morto al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato trovato privo di sensi nell’auto di famiglia sotto il sole a Olmedo. Le indagini chiariranno le cause del decesso, mentre la Procura di Roma coordina l’inchiesta.

A Olmedo, in Sardegna, un grave incidente ha tolto la vita a un bambino di 4 anni, vittima di un colpo di calore dopo essere rimasto chiuso nell’auto della famiglia sotto il sole cocente. Il piccolo Danir, di origine moldava, era in vacanza con i genitori quando, approfittando di un momento di distrazione, è uscito di casa e si è intrufolato nell’auto parcheggiata all’aperto senza che i genitori se ne accorgessero. Ritrovato privo di sensi, è stato trasferito d’urgenza al reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

A causa della gravità delle sue condizioni, Danir è stato successivamente trasferito con un elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma, dove purtroppo non ce l’ha fatta: il bambino è deceduto per danni cerebrali irreversibili causati dall’esposizione prolungata al calore all’interno dell’auto. Nonostante gli sforzi dei medici della terapia intensiva pediatrica, il peggioramento clinico è stato fatale.

Le autorità hanno aperto un’inchiesta per accertare tutti i dettagli e le eventuali responsabilità legate alla tragedia, ora seguita dalla Procura di Roma. I carabinieri della compagnia di Alghero hanno ricostruito che il bimbo era sfuggito al controllo dei genitori mentre questi stavano riposando. La drammatica vicenda richiama l’attenzione sui rischi legati al colpo di calore, soprattutto nei bambini, e sui pericoli di lasciare veicoli chiusi nelle ore di massimo caldo.

Questa tragica perdita conferma l’importanza di una vigilanza costante sui minori in ambienti potenzialmente pericolosi e sottolinea come il colpo di calore possa avere conseguenze fatali in tempi molto brevi se non immediatamente trattato.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.