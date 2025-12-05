Usa, sorteggio Mondiali 2026, a Trump il Premio Fifa per la pace: "Oggi è una grande giornata"

Si è aperto ufficialmente con il "Nessun Dorma" dalla "Turandot" di Puccini cantato da Andrea Bocelli, il sorteggio dei Mondiali 2026 al Kennedy Center di Washington.

Alla cerimonia, seduti al palco d'onore, partecipano anche il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e quello della Fifa, Gianni Infantino.

"Oggi è una grande giornata", ha dichiarato Trump al suo arrivo. "Il calcio - ha proseguito il tycoon durante la cerimonia - è uno sport grandioso e sta arrivando in America. Nessuno avrebbe mai pensato che una cosa del genere potesse accadere".

"Sarà un evento unico, stellare, con 6 miliardi di persone che guarderanno questi mondiali da tutto il mondo, la coppa più grande della storia", ha detto il Presidente della Fifa, Gianni Infantino, nel suo discorso prima del sorteggio.

"Chiedo un applauso per il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump - ha esordito -, ma anche la Presidente del Messico Claudia Sheinbaum e il Primo Ministro del Canada Mark Carney. Questa sarà la Coppa del Mondo più grande mai vista dall'umanità: abbiamo tre Paesi ospitanti, 16 città e 48 squadre che si sfideranno per diventare l'unico campione del mondo. Sarà un'estate bellissima".

"104 Superbowl in un mese: questa è la scala dell'evento che abbiamo organizzato - ha proseguito Infantino -. Siamo in America ed è doveroso fare uno show, non un semplice sorteggio".

Per i Mondiali "abbiamo stabilito un record di vendite di biglietti, anche molto prima dell'evento. Stiamo lavorando con il Canada e con il Messico, è stato davvero spettacolare finora", ha detto Trump ai cronisti. Il tycoon si è anche vantato della ristrutturazione del centro: "Stava cadendo a pezzi e ora è praticamente tornato in piedi. Il marmo era spaccato. Era un disastro. Abbiamo fatto un ottimo lavoro di ristrutturazione, e nei prossimi tre, quattro mesi sarà completato".

Nel corso della cerimonia, Trump è stato premiato da Infantino con il Premio Fifa per la Pace, "per le sue azioni eccezionali e straordinarie nel promuovere la pace nel mondo".

Parlando sul palco, inoltre, Trump ha ringraziato la Presidente messicana Claudia Sheinbaum e il premier canadese Mark Carney, che gli erano accanto, per la "straordinaria" cooperazione in vista dei Mondiali 2026.