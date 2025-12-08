Breaking news infrastrutture - Il nuovo impianto sportivo I Gelsi a Valmontone, Aurigemma: “Un investimento sul futuro della comunità”

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, inaugura insieme al sindaco Veronica Bernabei e al presidente della Federbasket Gianni Petrucci il rinnovato impianto sportivo I Gelsi: un intervento strategico per le infrastrutture sportive e la crescita sociale dei giovani a Valmontone e in tutto il territorio regionale.

(Prima Pagina News)
Lunedì 08 Dicembre 2025
Roma - 08 dic 2025 (Prima Pagina News)

L’inaugurazione del rinnovato impianto sportivo I Gelsi a Valmontone segna un passaggio chiave per lo sviluppo delle infrastrutture sportive nel territorio a sud di Roma. L’intervento, sostenuto dalla Regione Lazio e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, viene presentato come un tassello di un più ampio programma di investimenti per modernizzare gli spazi dedicati allo sport e renderli veri poli di comunità.

Alla cerimonia ufficiale erano presenti il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, il sindaco di Valmontone, Veronica Bernabei, e il presidente della Federbasket, nonché cittadino onorario di Valmontone, Gianni Petrucci. Una presenza istituzionale compatta che sottolinea il valore strategico dell’opera per il territorio e per l’intero sistema regionale dello sport.

«L’apertura dell’impianto sportivo I Gelsi – ha dichiarato Aurigemma – rappresenta un traguardo importante non solo per Valmontone, ma per tutta la nostra regione. È la dimostrazione concreta che quando le istituzioni collaborano con serietà e visione si possono realizzare opere che incidono davvero sulla qualità della vita dei cittadini». Il Presidente ha rimarcato come la sinergia tra enti locali e livello regionale sia stata determinante per arrivare al completamento dell’intervento.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dello sport come leva di coesione sociale e crescita educativa. «Strutture come I Gelsi – ha aggiunto Aurigemma – non sono semplicemente palestre o campi da gioco, ma luoghi di aggregazione, inclusione e formazione. Qui i nostri ragazzi potranno crescere attraverso valori fondamentali come rispetto, impegno e partecipazione. È questo il vero significato dell’investimento pubblico nello sport: scommettere sul futuro della comunità».

Il nuovo impianto, pensato per ospitare attività multidisciplinari e competizioni, si propone come riferimento per associazioni sportive, scuole e famiglie del comprensorio. L’obiettivo è ampliare l’offerta di spazi sicuri e moderni dove praticare sport a ogni età, favorendo uno stile di vita sano e creando nuove opportunità per i giovani di Valmontone e dei comuni limitrofi.

Con la riqualificazione de I Gelsi, Valmontone rafforza il proprio posizionamento nel panorama delle infrastrutture sportive del Lazio, inserendosi a pieno titolo nella rete degli impianti che la Regione sta sostenendo con investimenti mirati. L’iniziativa si pone così come modello di buona pratica amministrativa, dove la collaborazione tra livelli istituzionali diversi produce risultati tangibili per le comunità locali.


