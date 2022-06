Eccellenze del Foro. Tra i primi in Italia Maurizio Santori, giuslavorista romano di grande spessore internazionale

Fresco di stampa e nelle edicole di tutta Italia, Milano Finanza, e il suo inserto “I Migliori avvocati e i migliori Studi Legali Corporate 2022”. Il dossier racconta la vita e il successo dei grandi professionisti del diritto in Italia, mettendo in evidenza le storie migliori, i nomi dei professionisti di maggiore successo e degli studi legali più prestigiosi ma anche più temuti d’Italia. Quando parliamo di Maurizio Santori parliamo di un avvocato romano abilitato al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori, ma soprattutto del Socio Fondatore dello Studio Pessi & Associati, uno degli studi legali più “in” di Roma Capitale e soprattutto uno degli studi legali “più temuti d’Italia” per l’altissimo numero di vittorie che lo studio in questi anni ha portato a casa.

Lo Studio legale Pessi e Associati nasce nei primi anni novanta - grazie alla pluriennale esperienza accademica e forense del suo fondatore ed alla dedicata professionalità dei suoi associati - per garantire ai propri clienti un’assistenza altamente specializzata in un campo - quello del Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale - il cui contesto normativo di riferimento è notoriamente complesso ed in continua evoluzione.Lo studio porta il nome di Pessi,che sta per Roberto Pessi, che è poi lo storico Preside della Facoltà di Giurisprudenza della Luiss, una delle icone del diritto nazionale, e che anche quest’anno è ai vertici della classifica stilata da Milano Finanza.

Ma molti dei nostri lettori si chiederanno “Chi è Maurizio Santori?”.

Iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma dall'8 febbraio 1990, ha svolto e svolge attività professionale di consulenza stragiudiziale e assistenza forense in materia di Diritto Sindacale, Previdenziale e del Lavoro, anche in occasione di vertenze sindacali per la stipula di accordi sindacali e contratti collettivi.



E' Avvocato Cassazionista dal 2004. E' Socio Fondatore dello Studio Legale Pessi e Associati. E' dal 2011 Professore a contratto nella materia di Diritto del Lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza della LUISS. E' componente del Comitato Scientifico della Commissione di Diritto del Lavoro presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.



Ha rappresentato e difeso società di Calcio di serie A in sede di giurisdizione ordinaria, amministrativa ed innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva. Ha partecipato a procedure di acquisizione societarie e trasferimento di azienda ex art. 47 1. 428/90, nonché a procedure di CIGS e mobilità ex lege 223/91, in sede sindacale e davanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro, alla Regione Lazio o alla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, nonché ad incontri presso la Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali per dirimere conflitti collettivi. Una sorta di vecchio Carnelutti, per i successi conquistati sul campo e nei tribunali di tutta Italia.

Maurizio santori in tutti questi anni ha assistito aziende in Amministrazione Straordinaria nei relativi riassetti organizzativi e nelle procedure di CIGS, Trasferimento d'Azienda e Mobilità. In qualità di esperto, per conto di aziende, enti e associazioni datoriali, ha partecipato alla stesura di proposte di testi legislativi, nonché a negoziati per il rinnovo di contratti collettivi nazionali di lavoro.



E' stato membro della Commissione lavori per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle aziende aderenti alla Federazione Radio Televisioni private (FRT). E' stato membro della Commissione di Giustizia Federale presso la F.I.S.D. Federazione Italiana Sport Disabili. E' stato assistente del Prof. Pessi nel suo incarico di Presidente del Collegio Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato Agenti di Assicurazione (ANIA).



Ha ricoperto l'incarico di responsabile della Normativa e Contenzioso del Lavoro della S.S. Lazio S.p.A. E' autore di note critiche su alcuni aspetti della c.d. "Precettazione rivisitata" di cui all'art. 8 legge n. 146/90 per la Rivista "Diritto e Pratica dell'Aviazione Civile". E' uno degli autori del "Codice Civile Ipertestuale" edito dalla UTET, del n. 31 Collana di Studi Luiss "La riforma Fornero" edito da Cedam, nonché del "Codice commentato del lavoro" a cura del Prof. Roberto Pessi edito da Utet. E' coautore del volume "Il Jobs act - Tutte le novità del Governo Renzi in materia di Lavoro". Ed. La Tribuna - 2015.

Essendo nato a Los Angeles, ha la doppia nazionalità italiana e statunitense, e già questo fa di lui un personaggio dai risvolti anche internazionali. Come dire? Di tutto, di più. O meglio, diritto del lavoro a colazione pranzo e cena, il tusso missato da una passone sfrenata per la musica e da un amore infinito per le due figlie che prima o poi però lo tradiranno, pare infatti di capire che nessuna delle due da grande farà l’avvocato come lui. Segni del destino. In bocca al lupo grande maestro (mp).