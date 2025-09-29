Elezioni in Moldavia, Sandu: "Da risultato mandato forte per adesione all'Ue"

Dall'esito delle elezioni giunge "un mandato forte per il processo di adesione". Così, in conferenza stampa a Chisinau, la presidente della Moldavia e leader del partito filo-Ue (il Pas), Maia Sandu.

"Abbiamo dimostrato al mondo intero che siamo coraggiosi e dignitosi, che non ci siamo lasciati intimidire", ha continuato, riferendosi alle ingerenze russe.

Stamani, Sandu ha ricevuto i complimenti del Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.