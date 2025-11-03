Roma, crollo alla Torre dei Conti, fonti Farnesina: "Da Zakharova commento squallido e preoccupante"

“Parole squallide, preoccupanti quelle della portavoce russa. Perchè confermano l’abisso di volgarità in cui è piombata la dirigenza di Mosca. A nessuno in Italia, proprio a nessuno, sarebbe mai venuto in mente di gioire, di speculare su un incidente, una tragedia in cui siamo ancora tutti coinvolti come popolo italiano.

L’Italia ha sempre fatto e farà sempre il contrario: manterremo i nostri modi civili, la nostra educazione”.

E' quanto hanno detto fonti della Farnesina, commentando le parole della portavoce del ministero russo degli Esteri, Maria Zakharova, in merito al crollo di una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma.

“Lo abbiamo fatto anche in questi mesi quando in Russia è stato attaccato un centro commerciale – hanno aggiunto -. Esprimeremo sempre e comunque solidarietà e amicizia per i più deboli, per chi è in difficoltà, per chi è sotto attacco. Per questo appoggiamo il popolo ucraino. Perché siamo italiani”.

"Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti" a favore dell'Ucraina, "l'Italia crollerà tutta, dall'economia alle torri".

Così, su Telegram, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato il parziale crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma.

"Ricordo che a maggio di quest'anno il ministero degli Esteri italiano ha riferito che 'il sostegno italiano all'Ucraina, compreso l'aiuto militare e i contributi versati tramite i meccanismi UE, ammonta a circa 2,5 miliardi di euro", ha aggiunto la portavoce.