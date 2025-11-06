Robert De Niro e Nobu Matsuhisa inaugurano il nuovo Nobu Hotel di via Veneto: Roma riparte tra stelle, lusso e cultura

Roma torna al centro del jet set internazionale con l’apertura ufficiale del Nobu Hotel and Restaurant di via Veneto, protagonisti Robert De Niro e lo chef Nobu Matsuhisa, insieme al ceo del gruppo Trevor Horwell e al produttore Meir Teper. Tra gli ospiti anche Carlo Acampora, che ha guidato la trasformazione del Grand Hotel Via Veneto nel nuovo tempio del lifestyle firmato Nobu Hospitality.

De Niro ha celebrato l’evento esprimendo il suo “amore sconfinato” per la Capitale, ricordando l’esperienza cinematografica con Sergio Leone e il film culto “C’era una volta in America”. Il progetto Nobu ambisce a portare “i turisti nell’hotel e i romani nel ristorante”, rilanciando la tradizione gastronomica giapponese che lo chef ha già fatto amare ai milanesi – menzione speciale per la tempura.

L’operazione è stata finanziata da Castello Sgr per 135 milioni di euro tramite il nuovo Fondo Lithium, sponsorizzato da Oaktree Capital Management. La ristrutturazione, firmata dallo studio Rockwell Group, ha dato vita a 122 camere e suite di design, un prestigioso ristorante giapponese, lounge bar panoramico sul rooftop, city spa, fitness center, club lounge e ampi spazi meeting, integrando il meglio dell’ospitalità alle esigenze di viaggiatori e pubblico locale.

Nobu Hospitality, fondata da Nobu, Robert De Niro e Meir Teper, è già presente in tutto il mondo con 77 ristoranti, 41 hotel e 12 residences, confermando Roma come nuova capitale del lusso e della gastronomia globale.

Durante la presentazione, a De Niro è stata donata la prima tessera del rinnovato Cinema Fiamma – polo multifunzionale dedicato al cinema di qualità e ai giovani talenti, diretto da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, e destinato a diventare fulcro culturale nel distretto Barberini. Al Fiamma, la star ha promesso di conservare la card tra i cimeli del nuovo ristorante.

Il weekend romano vede De Niro protagonista anche di un evento speciale: la proiezione in 4K di “C’era una volta in America” al The Space Cinema Moderno. L’appuntamento rientra nel format Fuori Sala, ideato da “Alice nella città”, con il sostegno degli assessorati comunali, coinvolgendo sport, turismo, moda, cultura e il I Municipio.

L’apertura di Nobu Hotel Via Veneto e la rinascita del Cinema Fiamma segnano una nuova stagione per Roma, all’insegna dell’internazionalità, della contaminazione creativa e della valorizzazione del patrimonio cittadino.