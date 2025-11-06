Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 21:00
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Robert De Niro e Nobu Matsuhisa inaugurano il nuovo Nobu Hotel di via Veneto: Roma riparte tra stelle, lusso e cultura
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Robert De Niro e Nobu Matsuhisa inaugurano il nuovo Nobu Hotel di via Veneto: Roma riparte tra stelle, lusso e cultura

Presentazione-evento a Roma con De Niro, Nobu, Trevor Horwell e il team internazionale: il nuovo Nobu Hotel & Restaurant apre nella “dolce vita” con chef, glamour, investimenti record e un’offerta che punta a coinvolgere turisti e cittadini.

(Prima Pagina News)
Giovedì 06 Novembre 2025
Roma - 06 nov 2025 (Prima Pagina News)

Presentazione-evento a Roma con De Niro, Nobu, Trevor Horwell e il team internazionale: il nuovo Nobu Hotel & Restaurant apre nella “dolce vita” con chef, glamour, investimenti record e un’offerta che punta a coinvolgere turisti e cittadini.

Roma torna al centro del jet set internazionale con l’apertura ufficiale del Nobu Hotel and Restaurant di via Veneto, protagonisti Robert De Niro e lo chef Nobu Matsuhisa, insieme al ceo del gruppo Trevor Horwell e al produttore Meir Teper. Tra gli ospiti anche Carlo Acampora, che ha guidato la trasformazione del Grand Hotel Via Veneto nel nuovo tempio del lifestyle firmato Nobu Hospitality.

De Niro ha celebrato l’evento esprimendo il suo “amore sconfinato” per la Capitale, ricordando l’esperienza cinematografica con Sergio Leone e il film culto “C’era una volta in America”. Il progetto Nobu ambisce a portare “i turisti nell’hotel e i romani nel ristorante”, rilanciando la tradizione gastronomica giapponese che lo chef ha già fatto amare ai milanesi – menzione speciale per la tempura.

L’operazione è stata finanziata da Castello Sgr per 135 milioni di euro tramite il nuovo Fondo Lithium, sponsorizzato da Oaktree Capital Management. La ristrutturazione, firmata dallo studio Rockwell Group, ha dato vita a 122 camere e suite di design, un prestigioso ristorante giapponese, lounge bar panoramico sul rooftop, city spa, fitness center, club lounge e ampi spazi meeting, integrando il meglio dell’ospitalità alle esigenze di viaggiatori e pubblico locale.

Nobu Hospitality, fondata da Nobu, Robert De Niro e Meir Teper, è già presente in tutto il mondo con 77 ristoranti, 41 hotel e 12 residences, confermando Roma come nuova capitale del lusso e della gastronomia globale.

Durante la presentazione, a De Niro è stata donata la prima tessera del rinnovato Cinema Fiamma – polo multifunzionale dedicato al cinema di qualità e ai giovani talenti, diretto da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, e destinato a diventare fulcro culturale nel distretto Barberini. Al Fiamma, la star ha promesso di conservare la card tra i cimeli del nuovo ristorante.

Il weekend romano vede De Niro protagonista anche di un evento speciale: la proiezione in 4K di “C’era una volta in America” al The Space Cinema Moderno. L’appuntamento rientra nel format Fuori Sala, ideato da “Alice nella città”, con il sostegno degli assessorati comunali, coinvolgendo sport, turismo, moda, cultura e il I Municipio.

L’apertura di Nobu Hotel Via Veneto e la rinascita del Cinema Fiamma segnano una nuova stagione per Roma, all’insegna dell’internazionalità, della contaminazione creativa e della valorizzazione del patrimonio cittadino.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

CinemaFiamma
LuxuryHotel
NobuRoma
PPN
Prima Pagina News
RobertDeNiro
TurismoRoma
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it