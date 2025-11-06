Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 21:00
Elezioni Regionali: Al via la campagna civica "Meno Selfie, Più Elettori"
a soli € 3,00
Elezioni Regionali: Al via la campagna civica "Meno Selfie, Più Elettori"

Arcadia, Diesse Media e Cam insieme per lanciare un messaggio chiaro agli elettori finalizzato alla partecipazione al voto del 23 e 24 novembre in Campania.

Giovedì 06 Novembre 2025
Roma - 06 nov 2025 (Prima Pagina News)

Arcadia, Diesse Media e Cam insieme per lanciare un messaggio chiaro agli elettori finalizzato alla partecipazione al voto del 23 e 24 novembre in Campania.

Chi non vota perde, meno selfie e più elettori. Questi gli slogan della campagna civica lanciata oggi, attraverso poster di 6x3 metri, dall'agenzia di comunicazione Arcadia insieme a Diesse Media e Campania Media che ne hanno curato la pianificazione.

 

"Questa è la campagna civica - afferma Domenico Giordano, editorialista, spin doctor e socio di Arcadia - che è on air da oggi nelle città capoluogo della regione per cercare di stimolare la partecipazione al voto da parte dei cittadini campani".

 

In Campania si voterà il 23 e 24 novembre. I candidati alla carica di Governatore della Regione sono Roberto Fico (centrosinistra), Edmondo Cirielli (centrodestra), Giuliano Granato (Potere al popolo, Partito Comunista e Rifondazione comunista), Carlo Arnese (Forza del Popolo), Stefano Bandecchi (sindaco di Terni) e Nicola Campanile (area cattolica).


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

