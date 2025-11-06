Elezioni Regionali: Al via la campagna civica "Meno Selfie, Più Elettori"

Chi non vota perde, meno selfie e più elettori. Questi gli slogan della campagna civica lanciata oggi, attraverso poster di 6x3 metri, dall'agenzia di comunicazione Arcadia insieme a Diesse Media e Campania Media che ne hanno curato la pianificazione.

"Questa è la campagna civica - afferma Domenico Giordano, editorialista, spin doctor e socio di Arcadia - che è on air da oggi nelle città capoluogo della regione per cercare di stimolare la partecipazione al voto da parte dei cittadini campani".

In Campania si voterà il 23 e 24 novembre. I candidati alla carica di Governatore della Regione sono Roberto Fico (centrosinistra), Edmondo Cirielli (centrodestra), Giuliano Granato (Potere al popolo, Partito Comunista e Rifondazione comunista), Carlo Arnese (Forza del Popolo), Stefano Bandecchi (sindaco di Terni) e Nicola Campanile (area cattolica).