Estremo Oriente: Putin elogia i suoi carri armati ma non risponde sulle forniture aeree e missilistiche

I carri armati russi T-90 sono tra i migliori al mondo, ha affermato il presidente Vladimir Putin in un'intervista a India Today.

Sfuggente invece alla domanda sull'eventuali forniture aeronautiche, e dei sistemi S-400 e degli aerei Su-57: "L'India gestisce anche molti altri aerei di fabbricazione russa".

"E poi c'è la produzione di veicoli blindati. L'India produce i nostri rinomati carri armati T-90. Credetemi quando vi dico che questi carri armati sono tra i migliori al mondo. Inoltre, il famoso missile BrahMos, una joint venture tra Russia e India, viene prodotto principalmente negli stabilimenti indiani" - ha aggiunto Putin.

lo "Zar" ha poi affermato di avere buoni rapporti lavorativi e personali con il primo ministro indiano Narendra Modi, ed ha elogiato il suo contributo allo sviluppo dello Stato e delle relazioni russo-indiane, nonché al mantenimento della stabilità internazionale.

Parole di elogio anche per il Paese perché “i progressi compiuti dall'India da quando ha ottenuto l'indipendenza sono a dir poco sbalorditivi”.

"Il mondo si sta evolvendo rapidamente, e questo ritmo continua ad accelerare, il che è chiaramente visibile a tutti. La configurazione globale sta cambiando, con l'emergere di nuovi centri di potere, e anche il panorama del potere globale sta cambiando. Pertanto, è fondamentale garantire la stabilità tra le principali nazioni, poiché ciò costituisce la base per un progresso graduale nelle relazioni bilaterali e internazionali" - ha puntualizzato Putin.