Breaking news infrastrutture - Riapre la provinciale 120 tra Sarnano e Bolognola: completata la nuova galleria paramassi post-sisma

Anas, soggetto attuatore per il sisma 2016, restituisce alla piena transitabilità la S.P. 120 nel cuore dei Monti Sibillini: interventi da 3,6 milioni di euro per sicurezza, ambiente e rilancio turistico in Provincia di Macerata.

Giovedì 04 Dicembre 2025
Roma - 04 dic 2025 (Prima Pagina News)

Riapre al traffico la strada provinciale 120 tra Sarnano e Bolognola, in Provincia di Macerata, uno dei collegamenti montani più importanti delle Marche all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Da domani, venerdì 5 dicembre, il tratto compreso tra il km 5+300 e il km 12 tornerà pienamente percorribile dopo i lavori di ripristino e messa in sicurezza post-sisma 2016, eseguiti dal Soggetto Attuatore per il sisma su mandato della Protezione Civile e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite Anas – Struttura Territoriale Marche e in stretto coordinamento con la Provincia di Macerata.

L’intervento sulla S.P. 120 rientra nel più ampio programma di ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi sismici del 2016 nelle aree interne delle Marche. La strada era stata chiusa in via provvisoria dallo scorso 15 settembre per consentire la realizzazione della nuova galleria artificiale paramassi, infrastruttura strategica per la sicurezza stradale in un contesto fortemente esposto a caduta massi e dissesti di versante. Il completamento dell’opera, elemento cardine del cantiere, consente ora di ristabilire le condizioni di sicurezza ante-sisma e di riportare alla normalità la circolazione veicolare verso le località montane dell’area Sarnano–Bolognola.

La nuova galleria artificiale paramassi, lunga circa 50 metri e posizionata tra due gallerie paramassi già esistenti, fa parte di un pacchetto integrato di opere di consolidamento del corpo stradale e del versante roccioso. Nel complesso, l’investimento ammonta a 3,6 milioni di euro, destinati a interventi di messa in sicurezza strutturale e di mitigazione del rischio idrogeologico e valanghivo. Il cantiere ha previsto l’installazione di reti e barriere paramassi di ultima generazione, il consolidamento della sede stradale mediante muri di contenimento e paratie di pali, il completo rifacimento dell’attraversamento idraulico e la realizzazione di opere specifiche di protezione dal rischio valanghe, come barriere ferma-neve e interventi di rimboschimento mirato.

La riapertura della provinciale 120 tra Sarnano e Bolognola ha un forte valore strategico per la mobilità locale e per il tessuto socio-economico dei Monti Sibillini. Il collegamento garantisce l’accesso ai centri montani e alle aree a vocazione turistica, in particolare in vista della stagione invernale e delle attività legate alla neve, all’escursionismo e al turismo naturalistico. Provincia di Macerata e Anas hanno condiviso l’esigenza di accelerare le fasi di cantiere proprio per assicurare la ripresa della viabilità ordinaria entro l’avvio della stagione turistica, offrendo a residenti, operatori economici e visitatori un’infrastruttura più sicura e resiliente.

Un’attenzione specifica è stata dedicata alla tutela dell’ambiente e della biodiversità del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, area ad elevato pregio naturalistico in cui ricade il tratto della S.P. 120 interessato dai lavori. In fase di progettazione ed esecuzione, le opere sono state studiate per minimizzare l’impatto sul paesaggio e sull’ecosistema montano, con soluzioni tecniche compatibili con il contesto ambientale e con le prescrizioni degli enti preposti alla tutela. Particolare cura è stata riservata alla fauna autoctona, con riferimento anche alla presenza del Rupicapra pyrenaica ornata, specie protetta, e in particolare a un esemplare maschio noto per frequentare il rilievo oggetto degli interventi di consolidamento.

Grazie al completamento della galleria paramassi e delle opere di consolidamento delle pendici rocciose e della piattaforma stradale, la S.P. 120 Sarnano–Bolognola torna oggi alla piena transitabilità, garantendo maggiore sicurezza per gli utenti e continuità territoriale tra i comuni montani del maceratese. L’intervento post-sisma 2016 non solo ripristina la funzionalità dell’arteria, ma rappresenta anche un tassello fondamentale nella strategia di rilancio delle infrastrutture viarie delle Marche interne, coniugando sicurezza, protezione civile, tutela dell’ambiente e sostegno allo sviluppo turistico dei Monti Sibillini.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

