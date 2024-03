Europee, Salvini: "La Lega vuole crescere ed essere determinante"

Per le prossime Elezioni Europee gli obiettivi della Lega sono quelli di “crescere ed essere determinanti per la prossima Europa”. Così il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'evento “L’Italia dei Sì 2023-2032 – Progetti e grandi opere in Italia e in Veneto”, tenutosi a Padova.“Noi possiamo fare tutto quello che vogliamo in Veneto e in Italia, ma se in Europa comandano quelli del no, delle auto elettriche cinesi, degli sbarchi, delle bistecche finte, del sistema casa tua e spenditi i tuoi soldi, o cambiamo l’Europa o rischiamo di fare in Veneto e in Italia qualcosa che poi viene tragicamente smontato”, ha proseguito.Secondo il Vicepremier, "è un grande problema che in Europa il centrodestra non sia unito". “Secondo me, il centrodestra farebbe cose intelligenti ad essere unito in Europa – ha evidenziato -. Purtroppo ad oggi però c’è qualcuno che alla Lega, alla Le Pen, agli austriaci, agli olandesi, ai tedeschi, preferisce Macron, i socialisti, i Verdi. Questo è un dramma”.“Se qualcuno del centrodestra in Europa, che è fondamentale, preferisce la sinistra ad un fronte unito, quello è un grande problema. Se succede in un comune di cinque mila abitanti di andare divisi, meno”. ha concluso.