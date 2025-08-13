Facebook: Il social ban contro Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo continua a dividere la rete social ad ogni sua uscita. Questa volta si tratta di un evento che si terrà tra pochi giorni in Puglia. Subito dopo l'annuncio dell'ospitata i suoi detrattori hanno invaso Facebook di commenti negativi. "Il parco acquatico di Marina di Lesina - spiega Domenico Giordano, data analyst e socio di Arcadia - ha pubblicato sulla pagina Facebook la locandina per annunciare la presenza il prossimo 19 agosto della tiktoker napoletana Rita De Crescenzo come ospite d'onore. E i follower si sono scatenati contro la scelta della struttura pugliese con disdette, cambi di programma e offese varie".

Tra i commenti più ricorrenti: "Grazie per l'avviso, eviteremo di venire", "per fortuna ce lo avete detto... sicuramente saremo altrove quel giorno", "grazie dell'informazione cambierò località". Rita De Crescenzo, 45 anni, è diventata famosa a livello nazionale lo scorso gennaio dopo le accese polemiche causate dall'ondata di turisti a Roccaraso provenienti da Napoli. Una sorta di invasione pacifica alimentata da alcuni reels su TikTok in cui la De Crescenzo illustrava le bellezze della stazione sciistica abruzzese. Il sindaco di Roccaraso fu costretto a chiedere l’intervento dell’esercito.