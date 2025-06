Fedriga: "Non possiamo permettere che cinque Regioni vadano in bilancio provvisorio"

"Non possiamo permettere che cinque Regioni vadano in bilancio provvisorio". Così il Presidente del Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Massimiliano Fedriga.

Questo, ha evidenziato, è "un problema per il quale mi confronterò con il governo, perché sicuramente è una questione che dobbiamo tenere in considerazione. Perché significa paralizzare le Regioni se non per l'attività ordinaria, ma per diversi mesi in un periodo così delicato".

Il problema, ha aggiunto Fedriga, nasce "soprattutto con la scadenza del Pnrr a giugno" e che "molto responsabilmente la Regione Campania ha evidenziato".