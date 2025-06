Giornata contro le droghe, Sui Tetti: "Sentire fiorire la speranza dalla disperazione è una gioia per tutti"

Nell'anno del "Giubileo della Speranza", in occasione della Giornata internazionale contro le droghe, istituita nel 1987 dall'Assemblea Generale dalle Nazioni Unite scegliendo la data del 26 giugno, il grande sistema italiano impegnato ogni giorno nelle attività di prevenzione, recupero e cura dalle dipendenze è stato ricevuto da Papa Leone XIV in udienza in Vaticano.

“È stata una emozionante e commovente occasione di incontro e di testimonianza di 3300 persone. Testimonianze di genitori, operatori, persone che sono uscite o stanno facendo il loro percorso dal tunnel della droga” – si legge in una nota del network di oltre centro associazioni “Ditelo sui tetti”.

“Abbiamo ascoltato parole di grande conforto, per tutti, da Leone XIV e dal sottosegretario Alfredo Mantovano: 'Non ci rassegniamo al narcotraffico che minaccia intere Nazioni. Non ci rassegniamo alle scene di abbandono e di morte che sconvolgono le strade delle città, dove si spacciano e si consumano gli oppioidi sintetici, in primis il Fentanyl. Non ci rassegniamo ad applicare a chi ha una dipendenza l’etichetta dell’indifferenza, riflesso di quella “cultura dello scarto” costantemente denunciata dall’altro Suo amato predecessore, Papa Francesco”.

“Al giudizio antropologico ed esistenziale di Mantovano – osservano Domenico Menorello portavoce di “Ditelo sui tetti e Massimo Polledri, coordinatore dell’equipe sulle tossicodipendenze del network, che ha partecipato all’incontro come esperto del Dipartimento Antidroga della Presidenza del Consiglio – ha fatto eco un davvero inedito giudizio del Pontefice: «Se vi siete sentiti scartati e finiti, ora non lo siete più. Gli errori, le sofferenze, ma soprattutto il desiderio di vita di cui siete portatori, vi rendono testimoni che cambiare è possibile', al punto da ritenere che 'la Chiesa ha bisogno di voi. L’umanità ha bisogno di voi. L’educazione e la politica hanno bisogno di voi. Insieme, su ogni dipendenza che degrada faremo prevalere la dignità infinita impressa in ciascuno'.

“Qui addirittura -riflettono le associazioni- il Papa conferma come l’attuale “cambio d’epoca” sia un momento privilegiato per il cambiamento, come si è recentemente approfondito al 2° Festival dell’'umano tutto intero': 'Tale dignità, purtroppo, a volte brilla solo quando è quasi del tutto smarrita. Allora sopravviene un sussulto e diventa chiaro che rialzarsi è questione di vita o di morte. Ebbene, oggi tutta la società ha bisogno di quel sussulto, ha bisogno della vostra testimonianza e del grande lavoro che state facendo. Tutti abbiamo, infatti, la vocazione ad essere più liberi e ad essere umani'. “Molte sono le azioni che si stanno affrontando: dalla riforma della sanità carceraria al nuovo piano per le tossicodipendenze al tavolo interministeriale per il Fentanyl” -conclude il network – “In effetti, anche come 'Ditelo Sui Tetti' guardiamo anche alle nuove dipendenze; su queste abbiamo già organizzato incontri al Senato tra esperti e figure istituzionali e ministeriali: parliamo della dipendenza da pornografia e da social ed internet. Prossimamente affronteremo il tema della dipendenza da scommesse e gioco, già oggetto di un recente incontro nel veronese”.