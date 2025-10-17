Hai dimenticato la password? Clicca qui
Femminicidio Pamela Genini, la madre: "Soncin è un mostro, deve pagare per quel che ha fatto a mia figlia"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Femminicidio Pamela Genini, la madre: "Soncin è un mostro, deve pagare per quel che ha fatto a mia figlia"

"L'ha fatta soffrire tanto".

(Prima Pagina News)
Venerdì 17 Ottobre 2025
Milano - 17 ott 2025 (Prima Pagina News)

"L'ha fatta soffrire tanto".

"Faccio fatica a parlare, però vi dico che per tutto quello che ha fatto quel mostro a mia figlia deve pagare, ma pagare. L'ha fatta soffrire tanto". E' quanto ha detto Una, la madre di Pamela Genini, ai microfoni del Tgr della Lombardia, riferendosi a Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per l'omicidio dell'ex modella e imprenditrice 29enne, uccisa con almeno 24 coltellate perché voleva interrompere la loro relazione.

"Teso Che faccio?": è stato l'ultimo appello inviato via chat dalla ragazza all'ex fidanzato, alle 21:52 del 14 ottobre, poco prima di essere uccisa da Soncin. "Ho paura - ha scritto la 29enne alle 21.45 - t rendi conto cosa ha fatto". Un minuto dopo: "Questo è matto completamente non so che fare". Quindi, alle 21:52 l'ultimo messaggio: "Teso Che faccio?". E l'ex risponde subito: "Stanno arrivando La polizia Li ho chiamati E sto arrivando pure io Apri sotto che sono giù la polizia".

La chat per intero è agli atti dell'inchiesta, condotta dalla Polizia e coordinata dalla pm di Milano Alessia Menegazzo e dall'aggiunta Letizia Mannella.

"Teso ho paura ha fatto doppione chiavi mie e entrato ora in casa nn so che fare chiama polizia", ha scritto Pamela, tra le 21.35 e le 21.36. E l'ex: "Cosa c...o dici". Lei: "X favore". Ancora lui: "Ok". Di nuovo, Pamela: "E da denuncia". L'ex chiede di confermare l'indirizzo: "via Iglesias numero ? Int 11". Lei: "2 piano X digli X favore d nn suonare però a me". Ancora, l'amico: "Numero civico?". Lei: "33".

Alle 21.37 un altro messaggio della ragazza: "Ho paura però nn devono suonare capito che entrano e basta". Dopo due minuti: "Teso nn so che fare sono spaventata". Alle 21:43, è l'ex a scrivere: "Ti stanno chiamando". E lei, alle 21:45: "Nn posso rispondete teso ho paura t rendi conto cosa ha fatto". Quindi, un minuto dopo: "Questo è matto completamente nnnso che fare".

Infine, alle 21:52, l'ultima richiesta d'aiuto: "Teso che faccio?". L'amico cerca di tranquillizzarla dicendo che la Polizia sta arrivando e che anche lui è partito, ma non avrà più risposte.

Ieri, il Gip Tommaso Perna ha firmato l'ordine di custodia cautelare in carcere per Soncin, che è accusato di omicidio volontario con cinque aggravanti, tra cui premeditazione, stalking e crudeltà, confermando l'imputazione della pm Menegazzo e dell'aggiunta Mannella.


