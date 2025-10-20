Moda, Firenze: Soshi Otsuki sarà guest designer di Pitti Immagine Uomo

Soshi Otsuki, designer del brand giapponese che porta il suo nome, Soshiotsuki, sarà Guest Designer alla prossima edizione di Pitti Immagine Uomo, la numero 109 (Firenze,13-16 gennaio 2026). Per l’occasione, il vincitore dell'Lvmh Prize for Young Fashion Designers 2025 presenterà il suo stile a Firenze attraverso una speciale sfilata-evento.

È realizzato da Soshiotsuki anche l’outfit nella nuova campagna legata al tema del prossimo Pitti Uomo.

"Incontrare Soshi Otsuki a Tokyo, entrare nel suo mondo e sentirlo naturalmente affine non ci ha fatto esitare: gli abbiamo subito offerto una première al Pitti Uomo di gennaio. Dal lavoro di Soshi emerge un ideale di ambiziosa chiarezza, fondato sul continuo rapportarsi a una tradizione millenaria, eppure intriso di moderna consapevolezza sartoriale. Sono mondi che coesistono e si contaminano. E’ un Made in Japan filtrato dal concetto di Made in Italy: il riferimento è agli anni del ‘baburu keiki’ (la bolla economica giapponese, metà anni 80), quando a Tokyo gli uomini vestivano Armani, vestivano italiano, il linguaggio è però contemporaneo e assolutamente anti-nostalgico, ricodificato secondo i desideri del presente, con una vocazione commerciale sottotraccia ma efficace. Non vediamo l’ora di scoprire a Firenze la nuova collezione di Soshiotsuki, con la sua raffinata concretezza di messaggio", dichiara Francesca Tacconi, special events coordinator di Pitti Immagine.

"Sono ormai trascorsi quindici anni - racconta Otsuki - da quando ho provato per ben quattro volte a partecipare a un concorso di moda in Italia, che alla fine non ho mai vinto. In quel momento, ho pensato che le cupe atmosfere del Giappone mal si adattassero a un cielo luminoso come quello italiano, e ho messo da parte l’idea. Adesso, oltre un decennio più tardi, è per me un grande onore poter sfilare a Firenze. Mi incuriosisce ed entusiasma l’idea di vedere, oggi, l’effetto degli abiti di Soshiotsuki sotto il cielo italiano".