Festival di Sanremo: il Consiglio di Stato ha respinto tutti gli appelli

Il Consiglio di Stato ha respinto tutti gli appelli per l'organizzazione del Festival della Canzone Italiana per il triennio 2026-2028.

Attendendo le motivazioni, nella sentenza pubblicata quest'oggi, il Consiglio di Stato ha giudicato come inammissibile l'intervento delle associazioni dei consumatori e respinto gli appelli della Rai, di Rai Pubblicità e del Comune di Sanremo contro la sentenza del Tar della Liguria, che aveva disposto l'organizzazione di una gara pubblica per l'assegnazione dei marchi legati al Festival, ritenendo illegittimo l'affidamento diretto alla Rai per le edizioni 2024 e 2025.

Adesso, dopo la decisione del Consiglio di Stato, prende il via la negoziazione con la Rai, che è l'unica ad aver presentato l'offerta entro la scadenza del 9 maggio. La trattativa sarà basata sui criteri stabiliti dalla manifestazione d'interesse, inclusi gli obblighi economici ed organizzativi.

Il fatto che sia stata presentata una sola offerta, però, non comporta l'accettazione automatica delle condizioni proposte. Il Comune, da parte sua, potrebbe tentare di ottenere migliori condizioni, sfruttando la negoziazione derivata dalla legittimità confermata della procedura a evidenza pubblica. Anche la Rai, tuttavia, potrebbe ridimensionare le pretese dell'amministrazione comunale per sostenibilità economica o limiti imposti da contratto.