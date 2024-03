Firmato l'Accordo di Coesione tra governo e Regione Molise

E' stato firmato stamani, a Campobasso, l'Accordo di Coesione tra il governo e la Regione Molise. A firmarlo sono stati la premier, Giorgia Meloni, e il Governatore del Molise, Francesco Roberti.Con questo accordo, ha dichiarato Meloni, il governo rende disponibili all'incirca 445 milioni di euro, di cui 37 anticipati nel 2021. Sono “risorse imponenti per questo territorio che servono a finanziare 42 interventi concentrati su alcuni ambiti strategici, a cominciare dalle infrastrutture”, settore per cui è previsto un finanziamento di “100 milioni di euro, destinati in particolare alla circolazione viaria”.La seconda priorità, ha aggiunto la premier, “è il sostegno al settore produttivo, per cui sono stanziati 80 milioni di euro, 15 solo per le imprese del settore turistico”.“La ricchezza non la crea lo Stato, il lavoro non si crea per decreto, la povertà non si abolisce per decreto”, dato che la ricchezza la producono “gli imprenditori” che investono denaro, ha continuato Meloni.“Il Mezzogiorno d’Italia è un potenziale enorme” in qualità di “produttore di energia pulita. Con i giusti investimenti sulle grandi infrastrutture strategiche sulla produzione di energia pulita” al Sud “noi possiamo costruire un futuro”, ha riaffermato la premier.“E’ una bellissima giornata per il Molise. Abbiamo programmato gli investimenti dei 445 milioni” di fondi che arrivano “dall’accordo che firmiamo oggi”, ha dichiarato il Governatore Roberti. “Siamo una regione piccola ma con tanta voglia di fare”, ha continuato, evidenziando come la Regione “sia la prima in assoluto” in termini di crescita del Pil e seconda “fra le Regioni più dinamiche sull’export”.Con i finanziamenti in arrivo, “vogliamo poi dare risposte ai territori con investimenti capaci di dare slancio alle politiche economiche”, ha concluso Roberti.