Fisco, Congedo (FdI): stop a sistema vessatorio, con governo Meloni voltiamo pagina

“Sono orgoglioso della rivoluzione fiscale che il governo sta portando avanti. Stiamo abbassando le tasse ai cittadini, semplificando il sistema attraverso la razionalizzazione della burocrazia.Per troppi anni in Italia abbiamo avuto un fisco opprimente, vessatorio e iniquo nei confronti dei cittadini. Col governo Meloni abbiamo finalmente voltato pagina.L’esecutivo, ora con l’approvazione dei decreti legislativi, sta realizzando un punto cardine del programma elettorale di Fratelli d’Italia e del centrodestra, con l’obiettivo di rilanciare l’economia e gli investimenti.Con l’ultimo intervento in Consiglio dei Ministri in tema di riscossione fiscale, la nostra Nazione si pone finalmente in linea con molti Stati europei in cui semplicità, rapidità ed efficienza sono le parole d’ordine per un rapporto davvero alla pari tra il fisco e i contribuenti”.Lo dice Saverio Congedo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Finanze alla Camera.