Food: Gelato Dolce Roma Week

Una settimana di gusti territoriali (anche vegan) nelle gelaterie più amate del Lazio. Un goloso abbraccio di gusto tra Gelatieri,produttori e consumatori, insieme per valorizzazione del territorio Laziale!Si svolgerà dal 1 all' 8 Giugno solo nelle gelaterie selezionate da Ciak si cucina la settimana del Gelato che promuove le eccellenze agro-alimentari del Lazio.I consumatori che per i propri coni,coppette e vaschetta sceglieranno di degustare le specialità dedicati al territorio, indicati nell'apposita locandina, potranno vincere vaschette di gelato da 750 grammi e tanti gadget.In alcune gelaterie sarà possibile degustare anche gusti vegan,sorbetti di sola frutta ed healty ( a basso contenuto di zucchero) Con contributo di Nocciola Day, il casale dell'Arcipretura , l' Azienda Agricola La Fescennina e 2night Roma.Whatsapp line 3792305647 3425232523 Premiodolceroma@gmail.com