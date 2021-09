Food: riapre Idylio by Apreda, il ristorante del The Pantheon Iconic Rome Hotel di Roma diretto dallo chef Francesco Apreda

Un appuntamento da segnare in agenda quello di giovedì prossimo, 23 settembre, data prevista per la riapertura del ristorante condotto dallo chef stellato Francesco Apreda presso il suggestivo The Pantheon Iconic Rome Hotel in Via di Santa Chiara a Roma.Il 5 stelle The Pantheon Iconic Rome Hotel è un’esperienza per vivere Roma in maniera diversa, al meglio. Un soggiorno a The Pantheon Iconic Rome Hotel significa respirare la Città Eterna, godendo di un’ospitalità curata sin nei minimi dettagli.È chiaro come, in questo contesto, l’aspetto gastronomico gioca un ruolo di primaria importanza: immergersi nei piaceri del gusto significa scoprire appieno un luogo, capirne la storia e la cultura.Il ristorante Idylio by Apreda, dal 2019 insignito di una stella Michelin, è diretto da uno chef di straordinario livello, interprete di una cucina in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Si tratta di Francesco Apreda, un talento del panorama gastronomico tricolore. Estro, tecnica, equilibrio, radici italiane ed eleganti pennellate di Oriente: queste le caratteristiche che compongono la sua cifra stilistica.Un’atmosfera intima, sapori autentici, piatti della tradizione Mediterranea rivisitati con uno stile orientale, un’ospitalità unica, cura dei dettagli: questa è la filosofia che lo Chef stellato ha voluto applicare al ristorante Idylio by Apreda.Dal 23 settembre, ogni Giovedì, Venerdì e Sabato dalle 19:30 alle 22:30, sarà possibile tornare a vivere un’esperienza culinaria unica nel suo genere grazie alle innovative proposte gastronomiche dello Chef. Da fine ottobre aumenteranno a cinque i giorni di apertura e sarà possibile gustare una cena stellata dal martedì al sabato.La grande novità di questa riapertura è l’ampliamento del ristorante, che è stato chiuso per consentire lavori di ristrutturazione che hanno portato i coperti totali da 22 a 32.Nel frattempo gli ospiti non si sono certo annoiati potendo godere, con la bella stagione, di un’esperienza gastronomica indimenticabile firmata sempre dallo chef Francesco Apreda sulla spettacolare Divinity Terrace - al 6° piano dell’Hotel - ammirando una delle viste più belle della Capitale.Nel ristorante Idylio by Apreda è stata predisposta una nuova sala nella quale si trova anche uno spazio privé. Tutto è stato ripensato per accogliere un maggior numero di ospiti, chiaramente sempre in ottemperanza alle direttive del nuovo DPCM; sarà quindi sempre richiesta la prenotazione per garantire una cena in completa sicurezza.Tre i menù degustazione proposti dal ristorante Idylio by Apreda. Il primo, Sapidità Essenziali, introdotto nell'autunno 2021, prevede sette portate caratterizzate da un bilanciamento tra sapidità e spezie in assenza di sali aggiunti. Il secondo, Iconic Signature by Apreda, è un percorso degustazione in cui vengono proposti i grandi classici dello Chef mentre l’ultimo, Idylio’s Butterfly, si contraddistingue dalla possibilità di scegliere cinque piatti attingendo dai primi due percorsi.Il ristorante michelin Idylio by Apreda è una vera e propria enclave gourmet, intima e riservata dove i sapori mediterranei si fondono alla perfezione con lo spirito internazionale tipico di una metropoli da sempre al centro del mondo.Via di Santa Chiara 4/A – RomaTel. +39 06 87 80 70 70www.thepantheonhotel.com