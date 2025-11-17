A Wardal l'"Usa Actor for Excellence" al 12esimo San Francisco New Concept International Film Festival

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 21:27
(Prima Pagina News)
Lunedì 17 Novembre 2025
Roma - 17 nov 2025 (Prima Pagina News)

Per il film “Anita“.

La fama di Wardal (conte Federico di Wardal) di origine italiana alle stelle:

l’icona internazionale nominata il 9 novembre “Usa Actor for Excellence“ al 12mo San Francisco New Concept International Film Festival al prestigiosissimo Herbst Theatre.

 

Lo spettacolare Wardal, ultima musa di Fellini e icona della trasgressione arriva, con il suo team, in un look firmato dal famoso stilista sardo Antonio Zaru, immerso in paillettes nere con numerose lunghe sciarpe al teatro Herbst di San Francisco, il meraviglioso teatro dove sono nate le Nazioni Unite, giacché il suo film “Anita“ su Anita Garibaldi è stato selezionato al SF new concept International Film Festival

Wardal, si siede nelle prime file dell’Herbst, molto ammirato e riconosciuto da tutti, anche per il suo settimanale SF Tv program “Count Wardal TV show“

 

Wardal non sa se vincerà il film festival ed inizia l’attesa. 

La platea è gremita da cineasti di tutto il mondo. 

 

La closing ceremony del film festival ha inizio con un trailer che mostra i films vincitori, tra cui il film “Anita“, concetto di Francesco Garibaldi Hibbert

Dopo più di due ore, niente per il film di Wardal, che ha una magnifica colonna sonora firmata dal famoso flautista Andrea Ceccomori

 

Ancora una mezz’ora a vuoto e si è già fuori tempo. 

 

Un ulteriore intermezzo e probabilità zero di vincere, ma improvvisamente la presidente del festival Joanna Zhang e la vice presidente del festival Elizabeth Nguyen arrivano in palcoscenico chiamate dai presentatori cantanti Paul Qian e Susu Huang che annunciano: film “Anita“ a Wardal il più ambito premio cinematografico per un attore: “Eccellenza per recitazione in un monologo cinematografico“.

 

Ma altre vittorie per il film “Anita“: migliore colonna sonora al Maestro Andrea Ceccomori, migliore concetto a Francesco Garibaldi Hibbert, discendente degli eroi Anita e Giuseppe Garibaldi

 

Wardal sale sul palco, tra gli applausi scroscianti dei 1500 spettatori presenti in sala.

È il centesimo film award che Wardal prende dal 2023 ad oggi come attore protagonista incluso l’ottantunesimo Venice IFF ed il 78 Cannes IFF, entrambi per la speciale sezione Wild filmmakers di Michele Diomà.

 

Francesco Garibaldi, discendente dell’eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi stimola Wardal a fare il film, per una celebrazione su Garibaldi in occasione del centocinquantesimo anniversario dell’immigrazione italiana in Brasile nello stato di Rio Grande do Sul dal 28 ottobre al 4 novembre.

 

Nasce il film “Anita“che Wardal basa sulla sublime lirica di Garibaldi sull’agonia e morte della sua amatissima moglie Anita. È un enorme successo in Brasile che si diffonde in California che porta alla colossale notizia del massimo premio cinematografico per attore. 

 

L’Italia rivuole Wardal e lo celebrerà il 13 dicembre a Pompei al teatro Mattiello al “Vesuvius Film Festival”, presidente Giovanna D’Amodio.

 

A Pompei una grande notizia: il nuovo premio cinematografico “Courage for Peace“ creato da Francesco Garibaldi, presidente, Wardal direttore artistico. Premi a cinque grandi films su questo tema: “Chrisalis“ con la star hollywoodiana Sir Daniel Winn, “Book of Death“ di Emily Letran premiato da Papa Francesco, “Anita“, “Kamilah the miracle filly“ di Angela Alioto, “I waited from you “di Jennifer Glee

 

Tra le personalità premiate Enrico Bernard figlio di Carlo Bernari il fondatore del Neorealismo, Michael Poryes autore di “Anna Montana“, Victoria Wilder, figlia di Billy Wilder e suo padre, che Wardal conobbe, con un premio postumo. 

Il premio “Courage for Freedom“ rimarrà permanentemente al “Vesuvius Film Festival, ma avrà una seconda sede nel più importante film festival brasiliano: il Gramado.

 

Grandi films per Wardal che svetta sul terzo numero di “Ridotto“, una delle più importanti riviste italiane di teatro. 

 

Wardal sta girando in California “Narcissuss“ con l’atteso debutto cinematografico dello stilista di moda sardo Antonio Zaru. Per Wardal c’è anche una splendida canzone inedita “Hollywood - fame in love“ con una grande star della canzone italiana e due films, ad Hollywood con i nomi di Jason Zavaleta ed Enrico Bernard.


San Francisco New Concept International Film Festival
Wardal
