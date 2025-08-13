Hai dimenticato la password? Clicca qui
Gaza: in arrivo stasera nuovo gruppo di bambini che saranno curati in Italia
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Fonti Palazzo Chigi: "La premier Meloni sta seguendo le operazioni".

Mercoledì 13 Agosto 2025
"Sono in partenza dall’aeroporto di Eilat, nel Sud di Israele, i tre voli speciali dell’Aeronautica Militare con a bordo il gruppo di bambini palestinesi evacuati dalla Striscia di Gaza che saranno curati in Italia.

Il primo velivolo arriverà questa sera all’aeroporto di Roma – Ciampino, dove ad accogliere il gruppo in rappresentanza del Governo sarà presente il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Gli altri due aerei giungeranno, invece, a Milano Linate e a Pisa.

Si tratta della 14ma evacuazione sanitaria condotta dall’Italia dal gennaio 2024. L’operazione è anche la più importante realizzata sinora, con 31 pazienti ed i loro accompagnatori, per un totale di quasi 120 persone.

I piccoli pazienti sono tutti affetti da gravi malattie congenite o da importanti ferite e amputazioni. Al loro arrivo, saranno trasferiti in diverse regioni sul territorio nazionale (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Umbria e Veneto) per il ricovero presso varie strutture ospedaliere.

L’operazione è realizzata con il coordinamento della Presidenza del Consiglio, grazie al raccordo fra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero della Difesa, Ministero dell’Interno e Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con l’OMS ed il Meccanismo Europeo di Protezione Civile.

L’iniziativa estende all’assistenza medico-sanitaria le attività umanitarie condotte dall’Italia per la popolazione civile della Striscia, nel quadro del progetto “Food for Gaza”.

Grazie a quest’ultima evacuazione sanitaria, supererà i 180 il numero di bambini di Gaza e loro familiari (580 persone in totale) sinora accolti in Italia nell’ambito delle operazioni umanitarie portate avanti dal nostro Paese. Sommando anche le persone giunte in Italia a titolo di ricongiungimento familiare, ad oggi sono 917 i palestinesi giunti in Italia dalla Striscia di Gaza dall’inizio della guerra.

L’Italia si conferma così il quarto paese al mondo – il primo fra quelli europei – ad aver organizzato evacuazioni aeree e il trasferimento in ospedali specializzati di pazienti provenienti dalla Striscia". E' quanto ha reso noto la Farnesina.

La premier, Giorgia Meloni, sta seguendo le operazioni, che prevedono il ritorno dei tre C-130 con 31 bambini e 86 accompagnatori, per un totale pari a 117 persone, partiti l’altro ieri dall’Italia verso Cairo e Ramon (Eilat). Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, aggiungendo che si tratta dell'operazione più impprtante realizzata fino ad oggi, sotto il coordinamento della presidenza del Consiglio, nell’ambito delle azioni umanitarie garantite da Roma per aiutare la popolazione della Striscia di Gaza.


