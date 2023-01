Gianni Di Nicola a sostegno dei piccoli borghi, autentico patrimonio del Lazio

“I piccoli borghi presenti nel territorio del Lazio rappresentano una parte decisiva della nostra regione”. Per Gianni Di Nicola, candidato consigliere nella lista civica “Rocca Presidente”, “queste realtà, per quanto questo non possa sembrare, continuano invece ad essere decisive per lo sviluppo e per l’intero equilibrio regionale”.L’azione politico-amministrativa futura della Regione dovrà per Di Nicola “essere orientata al superamento dei disagi dovuti in molti borghi al ritiro di servizi per le comunità che, in molti casi, incidono sulla vita quotidiana, sulle possibilita’ e sulle opportunità di tanti nostri concittadini che animano queste realtà”.È vero come sostiene qualcuno che si tratta di piccoli centri, ma è anche vero come ribadisce Di Nicola che “queste isole minori, questi borghi della nostra regione oggi, avvalendosi della rete digitale, hanno la possibilità di utilizzare servizi che rischiavano di essere impossibili se non recandosi in altri comuni a volte molto distanti”. Permettere, pertanto, ai concittadini di queste comunità molto presenti nel Lazio di avvalersi di servizi prima difficili da conseguire ed oggi invece proponibili nelle loro aree, sarà motivo di azioni politiche che sapranno nel nuovo assetto amministrativo della Regione Lazio rivelarsi come la necessaria tappa di un processo di ripresa e resilienza indispensabile per superare i divari tra i diversi territori del Lazio. “Non è affatto auspicabile, né proponibile pensare ad una riduzione dei servizi per i cittadini dei nostri borghi ma, al contrario – ribadisce Di Nicola - è opportuno offrire possibilita’ di ulteriore crescita sociale ed economica a queste realtà, valorizzando il loro presente affinché sia garantito il lorofuturo”. Un futuro che sta a cuore anche al Presidente Mattarella che ha definito i piccoli borghi “patrimonio originale e insostituibile del nostro paese” .