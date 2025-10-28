Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 20:32
Halloween alla Reggia di Venaria: tra zucche, acrobati e illusionisti

Martedì 28 Ottobre 2025
Quando la notte di Halloween cala sulla Reggia di Venaria, i cancelli si aprono su un mondo sospeso tra incanto e mistero: le stanze maestose si popolano di acrobati misteriosi, suoni lontani e magie dimenticate.

Un bizzarro susseguirsi di immagini prende vita tra le ombre delle colonne e i maestosi giardini. Acrobati spettrali, giocolieri del buio, creature danzanti e illusionisti dell’irreale trasformano gli spazi regali in un palcoscenico di meraviglie e brividi. I corpi si sollevano in aria come anime inquiete, i trampolieri avanzano silenziosi tra la nebbia, mentre una musica antica risuona sotto le volte del tempo.

Non è uno spettacolo. È un incantesimo. Un Carosello notturno in cui nulla è come sembra e ogni numero racconta una favola gotica fatta di vertigine, stupore e un pizzico di follia. In questa notte speciale, anche la Reggia cede al sortilegio del circo. Questo è il Circo delle Ombre, dove la paura si fa arte, e l’impossibile prende forma. Per tutti.

Gli appuntamenti in programma sono i seguenti:

Vieni in costume... o crea il tuo fantasma!

A cura degli attori della Fondazione TRG e di Rear Multiservice group.

La Reggia ospiterà alcuni eventi in costume a tema Halloween, per rendere l’esperienza ancora più divertente e magica. Il travestimento non è obbligatorio, ma è sicuramente benvenuto.

E se manca il costume, niente paura: si può portare un vecchio lenzuolo che verrà trasformato in un fantasma personalizzato, da portare a casa o da indossare subito per entrare nello spirito della festa.

L’evento è compreso nel biglietto di accesso alla Reggia di Venaria.  


Sabato 1° novembre, ore 11.00 e ore 15.00

Zucche e Incantesimi nelle Terre del Re

Laboratorio di intaglio delle zucche con animazione teatrale. A cura degli attori della Fondazione TRG e dei giardinieri della Reggia di Venaria.

Guidati da attori e giardinieri, i partecipanti saranno accompagnati nella realizzazione della propria zucca stregata, da modellare e intagliare con fantasia. Un momento divertente per tutta la famiglia, pensato per immergersi nell’atmosfera di Halloween, in uno degli scenari più affascinanti del Piemonte. 

Il laboratorio è gratuito con qualsiasi biglietto d'ingresso ai Giardini della Reggia di Venaria, ma la prenotazione è obbligatoria a: prenotazioni@lavenariareale.it.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Halloween
PPN
Prima Pagina News
Reggia di Venaria Reale
www.laltritaliaambiente.it

