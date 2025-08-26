Iran, Araghchi: "Nuovo conflitto con Israele? Tutto è possibile"

Non è esclusa la possibilità di un nuovo conflitto tra Iran e Israele. Lo ha dichiarato il Ministro iraniano degli Esteri, Abbas Araghchi, in un'intervista rilasciata al quotidiano panarabo Al-Sharq Al-Awsat.

“Tutto è possibile e Teheran è pronta per tutte le circostanze”, ha detto il capo della diplomazia iraniana.

Il Paese, ha aggiunto, è pronto a far ripartire i negoziati con gli Usa sul nucleare, ma con garanzie di non aggressione, facendo notare che quello che non è stato raggiunto attaccando militarmente le strutture nucleari non sarà ottenuto in nessun colloquio futuro con Washington.

Con Riad, ha aggiunto, siamo in una “fase di cooperazione senza precedenti, l’Arabia Saudita è un Paese importante nella regione e nel mondo islamico, e insieme all’Iran è uno dei più importanti poli nella regione”.

Sulla questione libanese, il Ministro Araghchi ha evidenziato che Teheran non si intromette negli affari interni, ma, come tutti, esprime opinioni e punti di vista. Inoltre, la questione legata alle armi di Hezbollah riguarda lo stesso partito e il governo di Beirut, e “il piano per disarmarlo è al cento per cento israeliano”.