Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 19:57
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Iran, Araghchi: "Nuovo conflitto con Israele? Tutto è possibile"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Iran, Araghchi: "Nuovo conflitto con Israele? Tutto è possibile"

Il Ministro degli Esteri iraniano: "Siamo pronti a qualsiasi circostanza".

(Prima Pagina News)
Martedì 26 Agosto 2025
Roma - 26 ago 2025 (Prima Pagina News)

Il Ministro degli Esteri iraniano: "Siamo pronti a qualsiasi circostanza".

Non è esclusa la possibilità di un nuovo conflitto tra Iran e Israele. Lo ha dichiarato il Ministro iraniano degli Esteri, Abbas Araghchi, in un'intervista rilasciata al quotidiano panarabo Al-Sharq Al-Awsat.

“Tutto è possibile e Teheran è pronta per tutte le circostanze”, ha detto il capo della diplomazia iraniana.

Il Paese, ha aggiunto, è pronto a far ripartire i negoziati con gli Usa sul nucleare, ma con garanzie di non aggressione, facendo notare che quello che non è stato raggiunto attaccando militarmente le strutture nucleari non sarà ottenuto in nessun colloquio futuro con Washington.

Con Riad, ha aggiunto, siamo in una “fase di cooperazione senza precedenti, l’Arabia Saudita è un Paese importante nella regione e nel mondo islamico, e insieme all’Iran è uno dei più importanti poli nella regione”.

Sulla questione libanese, il Ministro Araghchi ha evidenziato che Teheran non si intromette negli affari interni, ma, come tutti, esprime opinioni e punti di vista. Inoltre, la questione legata alle armi di Hezbollah riguarda lo stesso partito e il governo di Beirut, e “il piano per disarmarlo è al cento per cento israeliano”.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Abbas Araghchi
Iran
Israele
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.