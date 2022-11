Isernia, per i 50 anni di Dolceamaro primo Gran Gala Telethon in Molise

Un'occasione speciale: il Gran Gala Telethon per la prima volta sarà ospitato in Molise grazie all’impegno e alla generosità dell’azienda Dolceamaro dei fratelli Claudio e Silvano Papa.I due titolari della realtà dolciaria, che ricordano i primi passi mossi in questo dolce mondo grazie al mastro confettiere Michele Ciarlante e all’assistente Felicia Sardella, celebrano 50 anni di florida attività il prossimo 3 dicembre 2022, ospitando le cariche istituzionali politiche, sociali ed ecclesiastiche del territorio nel Gala di beneficienza che si svolgerà all’hotel Dora di Pozzilli, in provincia di Isernia.Una mano tesa alla Ricerca con la ferma intenzione di aprire una tradizione che, a ridosso delle festività natalizie, avvicini la regione Molise alla missione di chi lotta ogni giorno contro malattie rare.Presenti all’evento dell’anno, oltre ad alcuni rappresentanti del circuito commerciale dell’azienda Dolceamaro, anche le altre anime produttive che fanno capo ai fratelli Papa: Cuorenero e Papa confetti. Ma non solo: sorriso e soddisfazione saranno evidenti anche nella compagine agraria Nutfruit Italia e in quella del terzo fratello, Paolo, che prosegue la tradizione con Papa Bomboniere.Al termine della serata, avrà luogo la consegna dell’incasso, interamente devoluto alla Fondazione Telethon, presente con alcuni dirigenti territoriali e un ricercatore molisano che racconterà l’emozione di non sentirsi mai soli in questa importante missione.