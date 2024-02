Lanuvio: buone notizie per il Quartiere Malcavallo, più di un milione di euro dalla Regione Lazio

Oggi, nel quartiere Malcavallo, è stata ripristinata la segnaletica verticale e luminosa che indica gli incroci e la regolazione della velocità, ma le buone notizie sembrano non essere finite.Il Sindaco di Lanuvio Andrea Volpi ha comunicato che all’interno del “Programma annuale e triennale degli interventi e dei servizi per il triennio 2024 – 2026” presentato oggi dall'Assessore ai Lavori pubblici della Regione Lazio Manuela Rinaldi e dall'Assessore al Bilancio Giancarlo Righini, sono contenuti gli interventi di messa in sicurezza della strada regionale Cisterna - Campoleone così come richiesto dall’amministrazione lanuvina.“La nostra amministrazione continua a parlare con i fatti”, ha commentato il Sindaco Volpi. “Insieme, amministrazione, comitato di quartiere e cittadini, abbiamo dimostrato di essere più forti e di poter raggiungere obiettivi, fino ad oggi solo sperati, o usati contro qualcosa o qualcuno. L'impegno concreto della Giunta Rocca, la sinergia con il territorio e la capacità degli assessori e dei consiglieri comunali di raggiungere tanti obiettivi mi rendono orgoglioso del lavoro che stiamo facendo e ancora più ottimista per il futuro”.“Per questo importante risultato vorrei ringraziare i Consiglieri Regionali Marco Bertucci (Presidente della Commissione Bilancio) ed Emanuela Mari (Presidente della Commissione Affari Europei) che mi hanno supportato nelle richieste e nelle relazioni con gli uffici regionali e tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto, anche dopo le elezioni amministrative, pensando agli interessi della comunità e isolando chi lavora per gettare fumo negli occhi e dividere.Sarà mia cura – ha concluso il Sindaco Volpi - promuovere un’iniziativa con tutti gli Enti e i soggetti preposti per presentare i progetti e dare un quadro completo sui tempi per l'esecuzione dei lavori”.Gli interventi previsti dal programma triennale, che afferiscono al territorio di Lanuvio, riguardano in particolare gli incroci Via Astura-Via Mediana Bonifica, Via Malcavallo-Via Mediana Bonifica, Via Campomorto-Via Mediana Bonifica e Via Riserva della Bandita-Via Mediana Bonifica.Nello specifico sono stati stanziati:- 600 mila euro per la realizzazione di una nuova rotatoria al km 15,700, l’adeguamento di quella esistente al km 16,400 e l’installazione di dispositivi attivi e passivi di mitigazione della velocità, lavori che andranno ad interessare Via Malcavallo, Via Campomorto e Via Riserva della Bandita.- 700 mila euro per la realizzazione di due rotatorie tra il km 11,900 e il km 12,600 intersezione con Via Astura.