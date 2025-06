Musica, Bruce Springsteen: esce oggi "Tracks II: The Lost Albums", con 7 dischi mai pubblicati prima

Oggi, venerdì 27 giugno, esce per Sony Music "Tracks II: The Lost Albums", sette album mai ascoltati di Bruce Springsteen, un preziosissimo cofanetto che racchiude 83 brani, 74 dei quali mai pubblicati in alcun modo. Una collezione in nove vinili e in sette cd che offre uno sguardo senza precedenti su 35 anni prolifici della vita e del lavoro di Springsteen come artista.

"I “Lost Albums” erano dischi completi, alcuni addirittura già mixati ma mai pubblicati - ha spiegato Springsteen - Ho suonato questa musica per me stesso e per alcuni amici intimi per anni. Sono felice che ora possiate finalmente ascoltarla. Spero che vi piaccia".

Springsteen ha recentemente parlato di questo progetto discografico con il New York Times e Rolling Stone, così come nel nuovo video “Inside Tracks II: The Lost Albums”, disponibile su YouTube.

In “Tracks II: The Lost Albums” si spazia dai suoni di drum loop e sintetizzatori delle “Streets of Philadelphia Sessions” a brani country con pedal steel di “Somewhere North of Nashville”, dall’energia da stadio tipica della E Street Band in “Perfect World” alle storie di confine in “Inyo”, da brani per colonne sonore di film (per un film che non è mai stato realizzato) in “Faithless” a un omaggio agli standard pop americani in “Twilight Hours”.

Ognuno di questi sei album è stato presentato in anteprima prima dell’uscita della collezione, ma oggi gli ascoltatori hanno per la prima volta l’occasione di sentire l’esplorazione “lo-fi” di “LA Garage Sessions ’83”, punto di congiunzione cruciale tra “Nebraska” e “Born in the U.S.A.”

Il brano “Unsatisfied Heart”è la focus track dell’album “LA Garage Sessions ’83”.

"Tracks II: The Lost Albums" è disponibile da oggi in edizione limitata in formato 9 LP, 7 CD e digitale, con packaging distintivo per ciascun album inedito e un libro rilegato in tessuto di 100 pagine che include foto d'archivio rare, note dettagliate su ogni album scritte dal saggista Erik Flannigan e una presentazione personale del progetto firmata da Springsteen stesso. Esce oggi anche il set "Lost And Found: Selections from The Lost Albums", con 20 brani selezionati dalla raccolta, in formato 2 LP o 1 CD.

"The Lost Albums" è stato realizzato da Springsteen con il produttore Ron Aniello, l'ingegnere del suono Rob Lebret e il produttore supervisore Jon Landau presso i Thrill Hill Recording Studios nel New Jersey.

Grande successo ieri sera in Italia per le aperture straordinarie in negozi di dischi in tutta Italia, che hanno visto la presenza dei moltissimi fan del Boss.

Fan che attendono questo lunedì per l’atteso ritorno live. Bruce Springsteen e la E Street Band con The Land of Hope & Dreams Tour saliranno sul palco di San Siro a Milano per i due concerti previsti in Italia, lunedì 30 giugno e giovedì 3 luglio 2025. Questi due concerti coincidono con il 40esimo anniversario della prima volta che il Boss e The E Street Band si esibirono su un palco italiano, proprio lo Stadio Meazza, il 21 giugno 1985.

Annunciata il 3 aprile scorso, la pubblicazione di “Tracks II: The Lost Albums” è stata acclamata dalla stampa di tutto il mondo.