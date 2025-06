Fiumicino: Pellegrino, Aeroporto è eccellenza del nostro territorio

"L'Aeroporto di Fiumicino ancora il migliore in Europa, un'infrastruttura d'eccellenza del nostro territorio" – lo dichiara la senatrice Cinzia Pellegrino di Fd'I. "leri sera, in occasione della 35esima Assemblea Generale dell'Airport Council International (ACI), l'Aeroporto di Fiumicino è stato confermato in testa alla classifica degli aeroporti migliori in Europa. Un riconoscimento di prestigio che arriva per la settima volta consecutiva, dal 2018, a testimonianza del grande lavoro svolto per mantenere l'aeroporto a questi livelli. Un'infrastruttura cruciale non solo per Roma e il Lazio, ma per tutta l'Italia centrale, che rappresenta un vero e proprio motore di sviluppo economico e turistico per il Paese”. Un riconoscimento europeo che testimonia l’efficacia della cooperazione multilivello tra Ministero, Regione e attori territoriali, sinonimo di una gestione proficua a livello politico e manageriale dell'ottimo lavoro svolto in questi ultimi anni. Si tratta di un impegno condiviso che punta a sostenere e valorizzare lo scalo romano, all’interno di una logica di sviluppo intermodale. Con oltre 40 milioni di passeggeri all’anno, Fiumicino si conferma hub strategico a livello internazionale, capace di coniugare crescita del traffico e attenzione all’ambiente. Non a caso, l’aeroporto è stato inserito nella Top mondiale di Skytrax, raggiungendo l’ottava posizione nella classifica dei migliori scali del pianeta. Un successo, quello di Fiumicino, che è motivo di orgoglio nazionale e dimostra come l’Italia possa essere al centro della mappa dell’aviazione europea grazie a infrastrutture all’avanguardia e a una visione di lungo termine. “Da parte mia- conclude la Sen. Cinzia Pellegrino- ci sarà sempre pieno sostegno a qualunque iniziativa volta a promuovere, potenziare e far crescere ultimamente questo scalo. Lavorerò affinché i risultati raggiungi possano essere non solo confermati, ma raddoppiati nei prossimi anni”