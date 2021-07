LE PAPARAZZATE DI PPN...Federico Zampaglione prove di luna di miele

Ischia prima di convolare a nozze.

Si sposerà ad agosto in Puglia Federico Zampaglione, coronando la sua storia d’amore con l’attrice Gilda Marra. Al momento però dopo la presentazione del suo ultimo film “Morrison”, Federico si è goduto qualche giorno di vacanza insieme alla compagna ad Ischia.I due non si sono separati un secondo, dando dimostrazione del loro grande sentimento con baci e coccole.Alle prossime nozze parteciperà anche l’attrice Claudia Gerini che con Zampagnlione ha avuto una storia di 12 anni, da cui è nata la figlia Linda.La loro è una bellissima famiglia allargata ed è la stessa Gerini che ha parlato di Gilda come una “ragazza stupenda”. Per lui quindi, quasi una prova di luna di miele, nella splendida e romantica cornice dell’Isola Verde.(Foto per gentile concessione di Franco Trani)