Lega, Fedriga: "Abbiamo avuto momenti migliori e peggiori, la nostra forza è la continuità"

"Abbiamo avuto momenti migliori e peggiori, la nostra forza è la continuità nel tempo. Ma mi ricordo momenti ben peggiori, come ai tempi del caso Belsito ad esempio".

Così, ai microfoni del programma di Rai Radio 1 "Un Giorno da Pecora", il governatore del Friuli-Venezia Giulia, presidente della Conferenza delle Regioni ed esponente della Lega, Massimiliano Fedriga, in merito al momento che il Carroccio sta attraversando.

"Sicuramente siamo tutti più che migliorabili, ma bisogna esser costruttivi e non distruttivi", ha continuato.

In merito ai risultati delle Elezioni in Toscana e alle eventuali responsabilità di Roberto Vannacci, ha detto: "Non voglio individuare colpe ed è sbagliato incolpare uno o l'altro, dobbiamo ragionare sul modello da proporre al Paese: il modello dell'Autonomia, dei territori e dell'impostazione anti ideologica ci differenzia e ci riporta allo spirito originario della Lega. I problemi si risolvono con le risposte e non le critiche".