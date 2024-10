M5S, Conte: "A Grillo non rispondo, non ha più la sua funzione comunicativa"

Tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo lo scontro è sempre più aperto.

“Grillo? Io non rispondo nulla, abbiamo detto che stiamo facendo un processo costituente e quindi quando parliamo del Movimento cinque stelle parliamo del processo costituente e di tutte le tantissime proposte“, ha dichiarato Conte in un punto stampa a La Spezia, dove si è recato per visitare l'Ospedale Civile.

“Ce ne sono di molto importanti – ha continuato – anche in materia di sanità. Le proposte sono tutte in direzione del rafforzamento della sanità pubblica”.

Per quel che riguarda il contratto con Grillo: “Come ho chiarito è un contratto in scadenza che prevede una remunerazione, non si parla della sua funzione da garante ma di quella comunicativa che in questo momento non c’è e quindi fa venire meno le ragioni del contratto. Non c’è stata alcuna accelerazione”, ha dichiarato Conte in una videointervista con CasaCorriere.

“In questo momento il M5S è assorbito da questa vicenda ma è una vicenda assolutamente marginale rispetto al processo costituente che l’intera comunità del Movimento sta vivendo”, ha proseguito.

“Siamo nel pieno di questo processo e con tutto il rispetto per i giornalisti è un aspetto contrattuale, credo questo sia l’aspetto minore per tutta questa vicenda”, ha detto ancora Conte, per poi garantire che “parlare di parricidio è un’enfasi inutile”.

“Quando io sono arrivato mi è stato chiesto a gran voce di interrompere il rapporto con il figlio di Casaleggio perché non era trasparente. La volontà di non consegnare l’archivio degli iscritti, credo sia una follia per una forza politica. Casaleggio aveva l’archivio degli iscritti e non voleva consegnarlo. Era una delle anomalie del Movimento, ha funzionato fino ad un certo punto ma tutti quanti mi chiesto di chiarire”, ha continuato.

“Avevo chiesto che fosse risolta la questione prima che mi insediassi, purtroppo non sono riusciti a risolverla e l’hanno delegata a me. L’ho risolta io. Da allora io non parlo più di Casaleggio, lui ogni giorno parla del Movimento. Lo faccia pure, è un privato cittadino. Siamo molto sereni su questo”, ha concluso Conte.