Malattie rare: a Roma un torneo di padel a favore della ricerca

Lo sport e la solidarietà saranno protagonisti al Circolo Aeronautica Ponte Milvio di Roma: domenica 22 giugno, a partire dalle ore 08:30, si terrà la prima edizione di Tobeduca 'Torneo di Padel & Party Solidale', un evento dedicato alla memoria di Fabio Duchini, prematuramente scomparso a causa di una malattia rara e neurodegenerativa, la sindrome di Creutzfeldt-Jakob.

L'obiettivo della manifestazione è quello di raccogliere fondi a favore della Fondazione Telethon e della ricerca sulle malattie genetiche rare. Ad aprire la giornata sarà un torneo di padel aperto ad amatori e professionisti, dove si prevede una partecipazione altissima, con 62 coppie iscritte e tutti i posti esauriti da tempo.

In campo anche Michele Bruno e altri membri della Nazionale Italiana di padel, che condivideranno tecnica e passione con i partecipanti.

La cerimonia di premiazione si terrà alle 19 e, a seguire, spazio per il 'Sunset Emotions Party Solidale', a cui parteciperà anche Rita Dalla Chiesa, madrina della serata.

Per la Fondazione Telethon, nata nel 1990 e impegnata a finanziare le migliori ricerche italiane contro le malattie rare, ci sarà il ricercatore Emiliano Biasini, i cui studi sono incentrati sulle malattie neurodegenerative, come la Creutzfeldt-Jakob.

"Il mondo dello sport non è solo competizione, ma anche cuore, condivisione e impegno sociale - ha dichiarato il Presidente del Coni Lazio Alessandro Cochi -. To Be Duca ne è l'esempio più bello e concreto: un evento che unisce la passione per il padel alla solidarietà, nel ricordo di Fabio Duchini, un uomo che ha lasciato un segno profondo nel mondo dello sport e nella vita di tanti".