Medicina. Filippo Fimognari ai vertici del Consiglio Superiore di Sanità

Si tratta del dottor Filippo Fimognari, originario di Gerace, figlio del compianto Sen. Giuseppe Beniamino Fimognari, per anni Sindaco della Città dello Sparviero e primario anatomo patologo dell’Ospedale di Locri.

Cinquantanove anni, il neo componente del CSS dal 2009 è Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Geriatria dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, dove -dal 2020- è anche Direttore del Dipartimento Medico Polispecialistico.

È stato Presidente nazionale della Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT) dal 2017 al 2020, sodalizio di cui è attualmente Direttore Scientifico. Dal 2016 al 2018 ha fatto parte di un gruppo tecnico ministeriale incaricato di predisporre un documento di indirizzo sull'assistenza degli anziani in ospedale. È autore di decine di pubblicazioni scientifiche internazionali ed è stato professore a contratto di Geriatria presso varie università.

Nel ricostituito Consiglio Superiore di Sanità Filippo Fimognari è stato nominato tra i “30 membri non di diritto”, quindi per le sue riconosciute ed apprezzate qualità professionali, come previsto dall’articolo 7, comma 2, del DPR 28 marzo 2013, n. 44. Tra i membri di diritto -ricordiamo- sono invece previsti i dirigenti generali dei Dipartimenti e delle Direzioni generali del Ministero della Salute, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, i direttori del Centro Nazionale Sangue e del Centro Nazionale Trapianti, il direttore dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, il direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, l’Ispettore generale della sanità militare presso lo Stato Maggiore della Difesa, il presidente del Comitato scientifico permanente del CCM, i presidenti delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie (Fnomceo, Fofi, Fnopi, Fnopo, Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, Fnovi e Fno Tsrm e Pstrp).

Il nuovo Consiglio superiore della Sanità dovrà fornire pareri e “supporto tecnico su tutte le principali questioni sanitarie, dalla ricerca scientifica all’organizzazione dei servizi, contribuendo così a garantire la tutela della salute pubblica e il miglioramento del Servizio sanitario nazionale.”

Tra i primi a manifestare il proprio compiacimento e gli auguri di buon lavoro al dottor Fimognari per la ”prestigiosa e meritatissima nomina” sono stati il Sindaco di Gerace, Rudi Lizzi, ed il presidente di Federsanità Anci Calabria, Giuseppe Varacalli, già primo cittadino geracese, oggi Capogruppo di Maggioranza. Storia anche questa di una eccellenza tutta calabrese.