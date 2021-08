Malesia: il Primo Ministro in tv, in un discorso alla Nazione: “Vaccinatevi immediatamente”

La Nazione sta lottando sotto i duri colpi del Covid, i numeri sono impietosi, il Primo Ministro si rivolge al cuore del suo popolo.

Il Primo Ministro Ismail Sabri Yaakob ieri ha esortato i malesi a vaccinarsi immediatamente per aiutare il Paese a riprendersi dal COVID-19. "Dobbiamo continuare a combattere la pandemia di COVID-19 come nostro principale nemico", ha detto in un discorso televisivo prima delle celebrazioni della 64a Giornata Nazionale della Malesia. “Questo successo aprirà la strada alla ripresa economica di questo Paese e ci permetterà di vivere nella nuova normalità.L'economia dovrebbe essere ripristinata, il benessere delle persone dovrebbe essere migliorato, la fiducia degli investitori dovrebbe tornare a salire. "Pertanto, vorrei invitare la famiglia malese a farsi vaccinare immediatamente per aiutare il Paese a riprendersi". Ismail Sabri ha osservato che i vaccini hanno dimostrato di avere un impatto positivo sulla lotta alla pandemia. "Sulla base di dati e fatti, state certi che solo attraverso la piena cooperazione di tutte le parti, la guerra contro la pandemia di COVID-19 si concluderà con la vittoria", ha aggiunto.Nel suo discorso, il Primo Ministro ha anche riflettuto sul lungo viaggio percorso dalla Malesia per raggiungere l'indipendenza negli ultimi quattro secoli e ha invitato le persone a utilizzare queste lezioni per superare le sfide dei giorni nostri come una "famiglia malese" unita. La Malesia è nel bel mezzo di una dura battaglia contro il COVID-19, con una media di oltre 20.000 casi giornalieri nell'ultima settimana. Lunedì il Paese ha registrato 19.268 casi e 295 decessi. Finora ci sono stati più di 1,7 milioni di casi COVID-19 in Malesia e circa 16.400 morti in totale. A partire da lunedì, il 62,6% della popolazione adulta è stato completamente vaccinato.Il governo punta a portare questa cifra al 100% entro la fine di ottobre. Ismail Sabri ha anche espresso la speranza che, con la collaborazione di tutti i malesi, questo sia l'ultimo anno in cui il Paese celebra la sua giornata nazionale in mezzo alla pandemia di COVID-19.