Maltempo: due frane si abbattono su Veneto e Friuli, strade bloccate

Due frane, causate dal maltempo della notte scorsa, si sono abbattute su alcune delle principali direttrici montane che collegano il Veneto al Friuli Venezia Giulia. Attualmente, la presenza di detriti sulla carreggiata rende impraticabili le Strade Regionali Fvg 355 e 465, nel tratto a cavallo delle due regioni.

L'unica arteria libera è quella che attraversa Forni di Sopra e porta fino al Bellunese.

La prima frana è avvenuta a Sappada, all'altezza del Rio Acquatona: sul posto, dalla scorsa notte, stanno lavorando i Vigili del Fuoco volontari di Forni Avoltri e di Santo Stefano di Cadore e quelli del Comando di Udine, insieme con il personale tecnico del Soccorso Alpino e gli addetti di Fvg Strade. Un'enorme massa di detriti ha invaso la strada, fortunatamente senza causare vittime o feriti, perché in quel momento non stava passando nessun veicolo.

I tecnici del Soccorso Alpino sono arrivati e si sono calati lungo la via ferrata, inaugurata nel 2023, che scende fino all'orrido dell'Acquatona, per fare le verifiche finché è stato possibile, perché i detriti sono caduti nell'orrido e hanno impattato sul versante opposto della forra, causando danni all'attrezzatura della ferrata nuova.

Quindi, i tecnici sono scesi usando la vecchia ferrata, per verificare che non ci fossero automobili e persone coinvolte.

L'altra frana è caduta sulla Strada Regionale 465, causando un blocco all'altezza della località Rio Bianco, in alta Val Pesarina, motivo per cui è stato disposto il blocco alla circolazione in entrata e in uscita da Pradibosco-Pian di Casa, Sauris e Cadore.