Maltempo: in Emilia fiumi in piena, frane e allagamenti, isolate diverse case

Non si ferma l'ondata di maltempo che sta colpendo l'Italia, specialmente il Centro-Nord.

In Emilia, preoccupa la piena dei fiumi: tra i sorvegliati speciali ci sono il torrente Tresinaro e i fiumi Secchia ed Enza. Le operazioni di soccorso vedono impegnati gli enti competenti, insieme con la Protezione Civile e i Carabinieri. Molti i disagi, tra ponti chiuse, strade interrotte, aree importanti invase da rocce e melma.

In alcune zone dell'Appennino modenese, reggiano, parmense e piacentino, molti Comuni hanno chiesto alla popolazione di limitare gli spostamenti allo stretto necessario. A Carpineti, alcune strade sono state chiuse per frana, mentre a Coriano di Castelnovo ne' Monti ci sono stati allagamenti che hanno coinvolto il piano terra di 30 abitazioni, con le persone che si sono rifugiate sui piani superiori.

A Ottosalici, dieci persone sono rimaste isolate per una frana, così come a Toano altrettante abitazioni sono rimaste isolate. Problemi per smottamenti in strada sono stati registrati anche a Canossa, Vezzano sul Crostolo, Baiso.

Nella pianura da Modena a Piacenza è prevista l'allerta rossa per rischio idraulico dovuto al rischio di piena dei fiumi, mentre nelle zone montuose e nell'area collinare centrale l'allerta è arancione. Per domani, non si prevedono fenomeni significativi, ma nel pomeriggio potrebbero verificarsi brevi temporali sparsi, localmente anche molto intensi, più probabili sull'Appennino, con possibili effetti e relativi danni. Si prevede che le piene in corso proseguano verso i tratti a valle del settore centro-occidentale, il che comporterebbe l'occupazione delle aree golenali e il coinvolgimento degli argini.

Prevista l'allerta gialla per maltempo in Veneto, Lombardia, Piemonte e Toscana, Umbria, Marche, e in alcune zone di Puglia, Basilicata e Sicilia.

In Piemonte, il maltempo ha causato l'isolamento di tutti i rifugi in quota nella Valle Gesso (Cuneo). Lo fa sapere il Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte, che ha chiesto alle persone presenti di restare nelle strutture, per permettere di effettuare le dovute verifiche sui corsi d'acqua e sulla percorribilità dei sentieri. Attualmente, precisa il Soccorso Alpino e Speleologico, "non risultano situazioni critiche, per cui si attenderà un miglioramento del tempo per valutare eventuali evacuazioni tramite mezzo aereo".

Problemi per maltempo anche nel Lecchese, dove è stata disposta la chiusura della Strada Provinciale 67 in Valvarrone, all'altezza del ponte di Avano, dove è caduto un masso. Non ci sono mezzi o persone coinvolte, ma la Provincia ha disposto di chiudere il tratto di Provinciale tra Gallino di Pagnona (Lecco) e Avano.