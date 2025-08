India: No agli F35, in pole position gli SU-57 russi

L'India si è ufficialmente respinto l'offerta di acquisto dei caccia americani F-35 stealth, di quinta generazione, nonostante le pressioni dei diplomatici e militari USA.

Lo riportano varie testate la rivista militare americana Military Watch Magazine (MWM), The Times of India e la TASS. La decisione non sarebbe frutto di una ritorsione per i recenti dazi imposti dal presidenteTrump, ma a una scarsa propensione da parte del governo indiano di acquistare un prodotto “chiavi in mano”.

È invece molto interessato a partnership incentrate sullo sviluppo e sulla produzione congiunta di prodotti per la difesa.

A tutto ciò si aggiunge che gli USA offrirebbero opzioni di personalizzazione molto limitate per l'eventuale versione indiana.

“L'India è guidata dai suoi interessi di sicurezza nazionale quando acquista armi e veicoli da combattimento da partner stranieri” - ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri indiano, Randhir Jaiswal.

Falliscono così gli sforzi di Washington per promuovere l'F-35 sul mercato indiano iniziati lo scorso febbraio a seguito della proposta del presidente Donald Trump che offrì personalmente il jet all'India come parte di un accordo strategico e di difesa più ampio.

A condizionare la scelta potrebbe aver contribuito anche il grave incidente occorso a un F-35B britannico costretto a terra in India per 39 giorni a causa di guasti non specificati, scatenando un'ondata di scherno sui social media e nei media dell'Asia meridionale.

Già in passato non si riteneva probabile tale scelta soprattutto a causa delle rigide restrizioni all'impiego imposte dagli USA. Appare ora in discesa la strada per il Sukoi SU-57 russo, un aereo, che a detta di Mosca sarebbe di 5° generazione, ed in grado di fronteggiare l'F35 ma, soprattutto competere con il JJ-20 cinese, anche questo dichiarato di 5° generazione.

Nuova Delhi, viste le tensioni con Pechino, non può certo acquistare aerei da quest'ultima né tantomeno restare tecnologicamente arretrata potendo schierare solo aerei di 4° generazione come i Rafale francesi o i Mig-29 ed i Sukoi SU-30 russi.

Con quasi 600 aerei in dotazione l'aeronautica indiana è la 5° del mondo come grandezza ma avrebbe un urgente bisogno di almeno 400 aerei di rimpiazzo vista la vetustità di molti dei suoi velivoli.