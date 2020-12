Maltempo: rallentata la circolazione di auto e treni in Centro e Nord Italia

La circolazione stradale e ferroviaria sta registrando numerosi problemi per le forti nevicate che stanno interessando le Regioni del Centro e del Nord Italia.In Lombardia e a Milano si registrano ritardi per i treni che superano le due ore, mentre in Piemonte è stato disposto il divieto di movimento per i mezzi pesanti sul tratto novarese della A26 e si registra un traffico molto lento lungo le strade provinciali.La situazione non è migliore in Liguria, dove i tir sono bloccati ai porti per scongiurare un ulteriore intasamento del traffico e si registrano code sull'A10.Anche in Toscana si riscontrano disagi: a causa della caduta di un albero sulla superstrada Firenze-Siena, al momento è stato disposto il blocco della circolazione.